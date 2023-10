Teden v zvezdah: Modro je, da smo pozorni in ne hitimo z odločitvami

Luna pada in bliža se sončni mrk. Modro je, da smo pozorni in ne hitimo z odločitvami niti se ne prepuščamo čustvom. Potrebna je budnost, ko gremo skozi obdobje mrkov, hkrati s sposobnostjo prepuščanja. Bistvo mrkov so spremembe, ki si jih sami ne bi izbrali, ki nas premetavajo, a dolgoročno niso nujno slabe. Seveda je vse odvisno tudi od tega, česa se mrk dotakne v natalni karti. Poleg mrka bomo čutili zadnji Plutonov obrat v kozorogu. Lahko nas potegne globoko v notranjost, nas sooči s strahovi in pritiski. Toda kljub temu je dober znak, prvi pomemben korak na poti iz težkih let, ko smo se nagarali, bili nadzorovani, omejeni, obremenjeni.

Čez vikend bo več strasti, ki jo je modro pametno usmeriti v delo, ustvarjanje, veselje, ker bo napetosti lahko preveč in iz nas pridejo premočna obramba, jeza, napadalnost. Danes Luna aktivira kvadrat Marsa in Plutona, ki bo eksakten v noči na ponedeljek (9. 10.), tako bodimo pozorni na to, da naša lastna ranljivost ne povzroči premočne obrambe. Energijo omenjenega kvadrata je mogoče izkoristiti za fizično delo, intenziven šport, zahteva, da jo sprostimo s tem, da gremo prek svojih fizičnih meja. Tudi spolnost je lahko način sprostitve, a je treba imeti več nadzora nad seboj, da ne privre iz nas živalski del na pretirano grob in strupen način.

V noči na ponedeljek prestopi Venera v devico, kar je velika sprememba, saj je bila v levu vse od 5. 6., kar nas je opolnomočilo, da se bolj cenimo, a je s pomanjkanjem kompromisov prineslo težave v odnose. Venera je v devici šibka, kliče k padcu vrednosti, finančne ali osebne, a prinaša spremembo, da bomo bolj prijazni in uslužni. Ker je v medsebojni recepciji z Merkurjem, nam bo omogočila, da se bomo vedli spravljivo, prijazno in z več občutka. Kljub temu je lahko začetek tedna naporen, z več jeze, živčnosti, ker je njen prvi aspekt opozicija s Saturnom, občutenje samote, finančne nemoči, padca lastne vrednosti. Opozicija bo eksaktna 10. 10., a jo bomo čutili že v ponedeljek.

Konec tedna bo več aspektov, vezanih na Kiron, tako bodo odprte naše rane: najprej bodo vezane na našo edinstvenost, odnose z avtoritetami, očetom, nato na to, da smo ljubljeni, sprejeti, cenjeni. Treba se je odpreti bolečini z veliko pozornosti na to, kaj se dogaja v nas.

Teden že diši po obdobju mrkov, bodimo pozorni in se odprimo spremembam, v katere bomo potisnjeni. Začetek tedna bo v ljubezenskih ranah ali soočanju s finančnimi skrbmi. Sredi tedna nas bo povleklo v globine. Nič lahek teden ni pred nami. Mirno, budno se prepuščajmo toku, ki nas vodi.