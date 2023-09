Teden v zvezdah: Marsikje bo potreba po svobodi tresla odnose

Merkur je naprej, toda še počasen, tako bomo tudi mi počasi vedno bolj osvobojeni preteklosti in korak za korakom, pikico za pikico stopicali dalje, v novo. Tudi Luna bo počasi pridobivala svoj sij in z njo mi, korak za korakom bomo čutili več energije, več volje. Merkur ostaja v senci, pa tudi Venera je še ni zapustila, tako je treba vse učenje teh retrogradnih časov še integrirati, in če med njuno potjo nazaj nismo bili zavestni, nas lahko čaka še kak stresljaj.

Toda ta trend se spremeni in postopoma capljamo naprej, v novo. Vikend z Luno v tehtnici in Sončevim trigonom na Uran obljublja spodbudo in podporo skozi odnose pa tudi neke vrste osvoboditev. Občutek, da smo svoje bitje, originalno, in na ta način bomo tudi največ dosegli. Danes bomo močneje čutili občutek osvoboditve, jutri, 17. 9., pa nas zaradi kvadrata Venere in Jupitra v odnosih lahko močneje guncajo pričakovanja, treba se bo soočiti z dejstvom, da smo od nekoga pričakovali preveč.

Marsikje bo tudi potreba po svobodi tresla odnose. Drugje se bo treba soočati z realnostjo prevelikih želja, pa če gre za materialne ali srčne želje. Gre za tretji kvadrat, s to energijo se srečujemo že od junija letos, ne gre za neki miniaturni vpliv, ampak veliko posledico odločitev. A pozitivno ali negativno je najbolj odvisno od tega, kako sta ta dva planeta povezana v vaši karti, v vsakem primeru nas bodo posledice budile.

Uvid v neko pomembno osebo v našem življenju

V ponedeljek, 18. 9., in torek, 19. 9., bomo močneje čutili Sončevo opozicijo na Neptun, ki po eni strani odpira našo ustvarjalnost in duhovni potencial, vendar nam lahko da uvid tudi v neko pomembno osebo v našem življenju in prinaša razočaranje zaradi prevelikih pričakovanj, laži, zavajanja. Ker gre Sonce iz opozicije z Neptunom v trigon s Plutonom, lahko iz tega soočenja zrastemo, se postavimo še bolj močni, trdni. Vse do četrtka, 21. 9., na podlagi te nove moči delamo, gradimo, uresničujemo svoje cilje.

Zadnji dnevi delovnega tedna so lahko za nekatere nekoliko bolj naporni, saj se Mars s poldrugim kvadratom veže na Saturn, pojavi se lahko nekaj zadržane jeze, zamerljivih čustev, pa tudi nekaj več fizičnih bremen, morda samo utrujenost. Kar pogumno, saj bo že s soboto, 23. 9., lažje.

V tednu pred nami se po korakih premikamo naprej. Vsak dan bo malo več energije in bomo lažje razumeli učenje, skozi katero smo šli. Zjasnilo se nam bo, zakaj je bilo potrebno, kar smo se učili. Sobota bo v energiji odprtosti in svobode, nedelja v energiji prevelikih pričakovanj, začetek delovnega tedna bo z nekaj iluzijami, sreda in konec delovnega tedna pa z odločnim pristopom in vztrajnim doseganjem svojega, a se je treba paziti jeze in zamer, izzivi življenja znajo biti zahtevni.