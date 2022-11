Teden v zvezdah: marsikaj v življenju bo treba prelomiti

Bližamo se mrku, planeti v škorpijonu pa se bližajo južnemu Luninemu vozlu ter hitijo v opozicijo z Uranom in kvadrat s Saturnom. Smo v napornih časih, ki prinašajo možnost čiščenja, spuščanja, a skozi šoke, izgube, napetosti in strah. Marsikaj v življenju bo treba prelomiti.

Priznati si je treba, da smo v posebnih časih, se jim prilagoditi. Manj bomo dovolili, da nas družbeno pretresa, lažje bomo počistili in odstranili iz življenja, kar mora iti, da bi lahko zaživeli bolj pristno, bolj celostno.

Fiksni T-kvadrati, ki se bodo dogajali čez teden, nas po eni strani res rušijo, sploh tisto, kar je stabilno, znano, kar smo mislili, da bo trajalo večno, a nam bodo po drugi dali izjemno moč, da prekinemo s starim in se odpremo novemu.

Vikend z Luno v ovnu, ko je njen dispozitor retrograden, naznanja napete dneve. Občutek ujetosti in pritisk bosta ustvarjala občutek frustracije, ta pa se s premalo miru in zavesti lahko spremeni v agresijo. Slabo postavljena in težko aspektirana Venera bo samo še dodala občutek, da nas drugi ogroža, obremenjuje, povečala bo potrebo osvoboditi se kakega odnosa. Hkrati bo težko aspektirana Venera (Venera opozicija Uran, paralela Saturn, kontraparalela Uran) med koncem tedna znižala našo sposobnost ustvarjanja harmonije in razumevanja drug do drugega.

Naporni Venerini aspekti, ki se vlečejo vse do 7. 11., ko bo še kvadrat Venere in Saturna, tudi v finančnem pogledu nosijo skrbi, strahove, spremembe, šoke. Konec tedna bosta tako Merkur kot Sonce na južnem Luninem sečišču, zato bo manj jasnosti, razumnosti in zavoljo frustracije, občutka ogroženosti se v ljudeh lahko rojevajo čudni odzivi.

Lunin mrk 8. 11. se veže na kvadrat Uran in Saturn. Eksaktno na Uran, kar obljublja velike spremembe, prelome v družbenem pogledu – pretresi, sploh v finančnem pogledu in v zadevah, povezanih s hrano, bankami, bodo močno pretresli naša prepričanja, rušili občutek varnosti, a v nas budili tudi novo voljo, moč in vztrajnost, kako stvari spremeniti, jih rešiti. Ker je v karti mrka za Slovenijo Venera v 10. hiši, je velika verjetnost zmage ženske v bitki za oblast.

V sredo bo konjunkcija Sonca in Merkurja, ki nam lahko da jasen uvid v finančno krizo, a ker oba planeta naprej potujeta v naporne aspekte, bo ta jasnost prej pokazala realnost problemov kot rešitev. Ne bojmo se uvideti realnosti, saj nam bo soočenje z resnico dalo moč, da rešimo, kar se da.

Čaka nas najbolj naporen teden jeseni. Pazimo, da nas frustracija ne potiska v agresijo, še posebno med koncem tedna. Treba bo sprejeti finančno realnost, a padec na tla nam bo omogočal modrejše nadaljnje ravnanje.