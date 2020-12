Teden v zvezdah: Marsikaj se nam lahko zjasni

Smo v vrtincu velikih družbenih sprememb in težko bo najti trdnost in stabilnost. Vikend se nakazuje v prijetnih barvah. Današnja sobota bo živahna, z zanimivimi uvidi in prebliski. Jupitrov prehod v vodnarja bo prinesel občutek, da nam je spet dovoljeno dihati, upati, se veseliti, da smo bolj svobodni in odprti. Jutri (20. 12.) bomo mirni, toda kljub vsemu se bo v nas odpiralo marsikatero spoznanje in bomo na vse gledali bolj jasno, optimistično.



Ponedeljek (21. 12.) je pomemben dan. Merkur bo že ponoči prestopil v kozoroga in nas naredil bolj preudarne, načrtne, zbrane, resne. Sončev prehod v kozoroga okrog 11. ure je tudi zimski solsticij, ki naznanja, da je noč najdaljša in se bo odtlej dan daljšal. S solsticijem se vedno rojeva novo upanje. Tokratni ingres pa žal nakazuje, da bo zima še zelo v znamenju ranljivosti, prehladov, epidemije, kliče, da smo kljub svoboščinam še vedno previdni in trezni. V ponedeljek bo velika konjunkcija Jupitra in Saturna. Tesno bosta skupaj in ju bomo lahko na nebu videli kot veliko božično zvezdo po zahodu na zahodni strani neba. Energijsko to obljublja družbene spremembe na območju Evrope in ZDA v naslednjih 240 letih. Zelo koristno bi bilo, da ta dan meditirate, da se lahko obrne energijo v pozitivno.



V sredo (23. 12.) bo kvadrat Marsa in Plutona, ki nosi agresijo, nemir, nasilje, nezavedni maščevalni deli naše narave lahko nenadzorovano skočijo na plan. Pazimo že dan prej, ker se takrat Venera veže z drobnimi negativnimi aspekti na omenjeni kvadrat in aktivira nemire, jezo, sovraštvo, nerazumevanje. Vso to nabrano energijo maščevanja v torek in sredo lahko usmerimo v šport, fizično aktivnost, nadčloveške napore, da se bo energija pomirila.



V četrtek (24. 12.) se Merkur veže s kvadratom na Kiron, določene stroge besede nas lahko močno ranijo. Opazujmo bolečino, ugotovimo njen izvor, saj lahko iz te rane zrastemo. V petek, na božič, bomo imeli zelo zanimive zamisli in ideje, ki bodo tudi uresničljive.



Vikend zna biti prav prijeten. Marsikaj se nam lahko zjasni, lažje zadihamo. Toda ponedeljek bo zelo intenziven in pomemben dan, ki bi ga bilo najbolje preživeti brez dela, zbrano, umirjeno, najbolje v globoki meditaciji. V torek in sredo bo iz nas prišla maščevalna jeza ali se bomo z njo srečevali v zunanjem svetu. Ohranimo notranji mir in ne bijmo bitk. Vrhunec energije je bolje sprostiti z napornim fizičnim delom ali športom. V petek bomo zelo jasnih misli, verjetne so zanimive ideje. Čeprav se bo zdelo, da se lažje diha, še nismo iz krize, zato bodite previdni.