Teden v zvezdah: luna raste, pripravljeni bomo na nove začetke

Pred nami je teden, ko bo Mars aktiven, kar nas bo spodbudilo, otoplilo vreme in prineslo več volje, borbenosti. A ker Mars aktivira naporne aspekte in se veže s kvadratoma na lunina vozla, bo poriv, ki ga prinaša, pomembno izkoristiti za akcijo, delo, šport, ne za bitko, jezo, napadalnost, zlobnost. T-kvadrat, ki se je začel oblikovati 18. 5., se bo zaključil 23. 5. in prinaša pritisk k spremembi, najverjetneje vezani za finančno in politično moč, pokazale se bodo finančne manipulacije, nepoštenosti. Ker se opozicija Marsa in Plutona rahlja na Sonce, je to znak, da se z voljo in odločnostjo da izkoristiti presežek energije za kaj konstruktivnega. Z jasnim načrtom izkoristite notranje napetosti za kaj dobrega.

Luna raste, tako bo več volje, jasnosti, pripravljeni bomo na nove začetke. Je pa glede na deklinacijo od 20. 5. do 25. 5. zunaj sončeve meje, tako bomo čustveno nestabilni, pretirano skrbni, čustva nas bodo nosila.

Čez vikend bo Luna v dvojčkih, mi pa bolj lahkotni in igrivi, željni povezovanja, druženja, klepetanja. Energije bo veliko, dobro je, če smo fizično aktivni in zunaj. Sobotni prehod Marsa v leva in nedeljski Sonca v dvojčka obljubljata, da bomo v prihodnjih tednih manj občutljivi, pozitivno naravnani in odprti za igro, ustvarjanje, lahkotno povezovanje. Ker se oba povezujeta s Plutonom, zna biti vikend transformativen. Pazimo, da nas Pluton ne naredi surove in nekompromisne tudi v odnosih, kjer je treba delovati sočutno.

Od 22. do 24. 5. bomo še v energijah Marsa in njegovih aspektov, tako nam volje ne bo manjkalo. Če se le da, presežke energije sprostimo s športom ali fizičnim naporom. Kljub vsemu lahko energijo konstruktivno uporabimo. Na družbeni ravni bomo poslušali o krajah, nepoštenosti, zasebno se pazimo pretiravanja, zlonamernosti in nepoštenosti.

V drugi polovici tedna bo aktivna Venera, tako bomo hrepeneli po odnosih, iskali bližino, a pri tem ne bo vedno le sreča. V sredo bo več možnosti, da bodo srčne želje neizpolnjene, v odnosih bomo čutili rano, bolečino, saj se s kvadratom povežeta Venera in Kiron. V petek bo več hrepenenja po svobodi, zabavi, vznemirjenju v ljubezni, na finančnem področju več uspeha. Isti dan je Marsov kvadrat na lunina vozla, s tem se potresejo zasebni odnosi, treba bo delati na potrpežljivosti. S tem se zaključi Marsov pritisk in se družbena klima umiri.

Teden bo poln izzivov, mi bomo bolj aktivni, usmerjeni v prihodnost, z odločno energijo lahko tudi konstruktivni. Sproščajmo presežek energije s fizičnim naporom. Ko v odnosih čutimo rano, pa ji dovolimo, da se pokaže in s tem pozdravi.