Teden v zvezdah: luna bo od sobote naprej spet rasla

Zanimiv teden je pred nami. Tudi mrk, ki se bo dogodil danes zvečer, prinaša spodbudne spremembe. Jupiter sekstil Pluton nakazuje, da se v finančnem pogledu nekaj obrne bolj spodbudno, več bo priložnosti za zaslužek. V duhovnem pogledu je to velika globoka notranja sila, ki omogoča transformacijo, srečanje globine in višine, in ker se povezujeta iz konca znamenja, je te dušne globoke in konstruktivne energije še več.

V soboto bo Merkur vstopil v svoje znamenje in nas zbudil iz zaspanosti in počasnosti, ponovno bodo možgani bolj gibki in mi bolj iznajdljivi, prebrisani, obudila se bo žeja po gibanju, potovanju, druženju. A ker se Merkur že upočasnjuje, omenjene spodbude ne bomo čutili v nedogled, le ta teden.

Vikend z Luno v biku bo miren. Tako sobotni mrk in konjunkcija Venere z Jupitrom na stopinji Venerine višine kot sekstil Venere in Plutona v nedeljo (1. 5.) obljubljajo pomembna finančna izboljšanja, napredek. Nekaj se bo premaknilo na bolje. Izkoristimo vikend za dopust, užitek, počitek, naravo, napolnimo si baterije. Nekje v tem procesu nas lahko čakajo tudi nova radost, ljubezen, veselje.

Ponedeljkov prehod Venere v ovna nas bo iz miru spet povlekel v bolj intenzivne odnose in prinesel več bojev, a ker je Venera tudi dispozitor Sonca, bo njen premik na ravni vitalne energije le prinesel izboljšanje, več volje, drznosti, energije, odločnosti.

V sredo (4. 5.) se bo dovršil sekstil Jupitra in Plutona, ki bo prinašal razvoj in preobrazbo nečesa temnega, globokega, starega. Velika sila nas bo potiskala k razvoju. Hkrati nas bo v akcijo in dinamiko potiskal tudi sekstil Marsa in Urana. Ker je to sekstil iz dveh pasivnih znamenj, bo zagon najbolje usmeriti v umetnost ali novosti, vezane na lepoto in ljubezen. V četrtek, 5. 5., se bosta srečala Sonce in Uran in nas klicala k osvoboditvi, novostim, originalnosti in individualnosti. Zna biti tudi vremensko lep sončen dan, kar nas bo gnalo naprej.

Ves teden bomo ponovno čutili sekstil Merkurja in Venere. Eksakten bo v petek, 6. 5. To je znak prikupnosti, ustvarjalnosti, prijaznosti, lahko tudi mirovnega sporazuma ali drugih pomembnih pogovorov, ki nas povezujejo.

Luna bo torej od sobote naprej spet rasla, kar daje vedeti, da bomo tudi mi zopet bolj energični. Postopoma bo vedno več energične in družabne energije, ne bomo več tako pasivni in počasni. Bistven razvoj se vidi na ravni duhovnosti, a tudi v finančnih zadevah. Potreba po svobodi, originalnosti nas bo rinila v delovanje. Hkrati se bomo znali še družiti, biti prijateljski, prikupni.