Teden v zvezdah: Lep teden je pred nami

Danes smo energijsko lahko nekoliko nižje, saj smo tik pred mlajem. Toda energija pred mlajem nam da vedeti tudi, da se moramo umiriti, pogledati nazaj, kaj je za spustiti, in vnaprej, kaj si želimo za naslednji Lunin mesec. Isto soboto se bo tudi Saturn obračal nazaj in za marsikoga se bodo začele poglabljati lekcije, začete marca. Na srečo se Saturn obrača zelo blizu sekstila z Jupitrom, tako je to čas, ko moramo načrtovati svojo finančno prihodnost, a tudi katero drugo vizijo ali poslanstvo. Treba se je ustaviti, premisliti, predelati.

Sobota bo idealen dan, da si zapišemo, kaj si želimo, in ozavestimo, katere naše navade onemogočajo uresničitev želja. Vzemimo si čas zase.

V nedeljo, 18. 6., si zapišimo načrt za naslednji Lunin ciklus, kaj bi radi v njem dosegli. Vikend bo tudi v barvah sekstila Merkurja in Venere, kar nam da vedeti, da bomo igrivi, družabni, prijazni, znali na lep način skomunicirati stvari. Če imate kaj nerazčiščenega, lahko čez vikend to rešite s kavico, nasmehom in prijaznim pogovorom, vse s humorjem, prijaznostjo in taktom.

Mlaj je v 12. hiši, v kvadratu z Neptunom, kar lahko predstavlja zablode, nejasnosti, napake, odvisnosti. Na dan lahko pridejo skrivnosti, po drugi strani, če se malo primemo v roke, nam omenjeni kvadrat lahko prinese tudi veliko navdiha za ustvarjanje, v duhovnosti prepuščanje, treba bo le paziti pravo mejo.

Jupiter sekstil Saturn se bo dovršil 19. 6. in prinaša na družbeni ravni več stabilnosti in varnosti, pomembne korake, vezane na izhod iz finančne krize, tudi če ne bodo rezultati takojšnji, jih bomo zaznali na začetku leta 2024. Na zasebni ravni je čas za treznost, premislek in načrt, ki nas lahko vodi v bolj stabilno prihodnost.

V sredo, 21. 6., gre Sonce v raka. Začenja se poletni čas in z njim več počitka, časa zase in najbližje. Isti dan se tudi Merkur veže harmonično z Marsom in barva ves začetek tedna z več ostrine, hitrosti, gibčnosti, logičnega razmišljanja.

V četrtek, 22. 6., je Merkur v harmoniji s Kironom, s tem bo še več potrebe, da izrazimo sami sebe in to, kar nas boli. V petek, 23. 6., se na Kiron veže tudi Mars, tako bomo lažje iskali pravo mero v izražanju sebe in postavljanju meja. Isti dan imamo tudi harmonijo Sonca na lunina vozla, kar prinaša občutek jasnosti za lastno pot, a tudi moč druge popeljati k njihovim duhovnim ciljem, več optimizma.

Od nedelje naprej lahko začenjamo znova, zato kar pogumno v novo. Naredimo si načrt. Ne bo nam težko jasno videti celotne slike in ne bo nam težko spraviti se v akcijo. Lep teden je pred nami, užijmo ga.