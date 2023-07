Teden v zvezdah: Kot bi nas hotela neka črnina ujeti

V tem tednu imamo dva prehoda planetov. Najprej bo prešel v novo znamenje Mars, ki 10. 7. iz vročekrvnega in ponosnega leva vstopa v pridno in delavno devico. Tako je pred nami več tednov, ko bomo s pridnostjo, natančnostjo lahko veliko naredili. Okrepljene bodo ročne spretnosti in tehnični razum, iznajdljivost. Spet nam bo bolj delala leva polovica možganov.

Drugi prehod je 11. 7. Takrat zapušča družinskega in čustvenega raka Merkur, planet besed in misli, in vstopa v leva. Tako bomo imeli več potrebe nastopati, se pokazati, glasno izraziti svoje mnenje, poleg retoričnih sposobnosti in večje glasnosti pa ta povezava prinaša tudi potrebo po ustvarjalnem izražanju.

Vikend z Luno v ovnu nas bo klical k delu, akciji, borbi, športu. Ker je takrat tudi Mars v inkonjunkciji s Plutonom, bomo imeli v sebi več jeze, maščevalnosti in frustracije in je dobro najti način, kako ta presežek energije spraviti iz sebe, najbolje s fizično akcijo, da gremo do roba svojih moči. Drugi aspekt, ki bo pomemben, najbolj ga bomo čutili 9. 7., je Merkurjev trigon na Neptun, ki bo odpiral intuicijo, ustvarjalnost ali samo klical k branju poezije, čepenju ob morju, v čarobnem čutenju celote kot dela sebe.

Iščite varna okolja

Energija se bo 10. 7. že nekoliko obračala iz čarnega proti napornemu, temačnemu, prinašala težje misli, novice, kot bi nas hotela neka črnina ujeti, če ne prej, v večernih ponedeljkovih urah in vse do torka zjutraj, saj se bo Merkur povezal z bližajočim se kvadratom med Plutonom in Luninima sečiščema. Če se le da, se izogibajte napornim ljudem, iščite varna okolja ter se zavestno odločajte za svetlobo, pozitivne misli. V torek čez dan bo že bolje. Najtežje je za nami, Marsova harmonija z Luninima vozloma pa nam bo dala še dodatno energijo za življenje, borbo, sodelovanje, konkretno pomoč drug drugemu.

V sredo, 12. 7., bo Sonce v kvadratu s Kironom, tako bo treba zdraviti rane lastne moči, vrednosti, avtentičnosti, na zunaj se to lahko izraža kot obuditev rane, vezane na očeta, partnerja, pomembno avtoriteto. Le pogumno pojdimo skozi, ne odrivajmo občutkov.

Pozneje ni pomembnih aspektov, Luna bo počasi upadala, tako moramo dovoliti, da določene stvari zapustijo naš prostor, zaključevati, pospravljati, urejati, počivati in se pripravljati na nove začetke.

Teden pred nami zna biti kak dan bolj naporen. Prehod iz ponedeljka na torek lahko pokaže, kje bodo zapleti in pritiski od 21. julija dalje. Na zasebni ravni ohranimo stik z naravo, zadovoljimo Marsa s pridnostjo, najraje okrog hiše ali v delavnici, ter Merkurja s pametnimi odločitvami in jasnim izražanjem.