Teden v zvezdah: ko se v harmonijo povežeta nebesna ljubimca

Zadnji krajec, ki bo jutri (4. 4.), nam daje vedeti, da bo veliko pritiska v spremembe na našo državo od zunaj in bo treba postavljati meje v teh odnosih. Hkrati se na vrhu odvijajo priprave na bistvene spremembe, ki nas čakajo. Isto nedeljo vstopi Merkur v ovna, od tu bo tvoril zanimive aspekte in ima medsebojno recepcijo z Marsom, kar pomeni, da se bo življenje kljub zaprtju začelo hitro vrteti, več bo nestrpnosti ali pripravljenosti boriti se, reči, narediti.



Ne govorim o upornosti, ampak o pripravljenosti pomagati, sodelovati, se povezovati pri iskanju praktičnih rešitev. Nekaj podobnega obljublja tudi mundani aspekt Saturna z Luninimi vozli, ki sporoča, da se na ravni množic in ljudi nekaj trezni, je premišljeno in dolgoročno, da se marsikaj ureja in pomirja.



No, da bo pomladno vzdušje še bolj pomladno, sporoča sekstil Venere in Marsa, ki se bo dovršil 6. 4., vplival pa vsaj dva dneva prej in še kakega pozneje. Ko se v harmonijo povežeta nebesna ljubimca, je življenje lepše, polno kreativnosti, strasti, ta pa bo tokrat še bolj izrazita, saj bo Venera v Marsovem znamenju. S tem bodo ženske še lažje padale na čare moškega sveta. V vsakem primeru, če smo sami ali v odnosu, ne glede na zaprtje države je to radostna, vesela energija, s katero se v nas rojeva velika kreativna sila, ki bi pela, plesala, ustvarjala, vibrirala v polnosti življenja.



Ker sta v kvadratu Mars in Neptun, aspekt se bo dovršil 9. 4., nas strast lahko odpelje na stranpoti, k nezvestobi, kršenju pravil, manipulaciji ali se znajdemo na drugi strani te energije in nas nekdo zapelje, zmanipulira, nam laže. Mars in Neptun nekako ne gresta skupaj. Marsova hitra in direktna energija z Neptunom izgubi smer gibanja in je lahko zlorabljena za kaj slabega, včasih pa je le znak lenobe. Edina njuna pozitivna manifestacija je intenzivno in vročekrvno ustvarjanje in fizično naporno kreativno delo (npr. kiparstvo).



Ker se Luna pomika proti mlaju, bo v zraku manj zagona, energija je bolj namenjena za sprostitev, zabavo, poglabljanje v svoj notranji svet, iskanje navdiha v njem. Z novim mlajem (12. 4.) pa prihaja bombastična energija, ki nas bo kar porinila v življenje, tako da si vzemimo popolno zaprtje kot počitek in pripravo na dinamičen in vznemirljiv začetek.



Čaka nas torej dokaj prijeten teden. Kljub splošnemu zaprtju si lahko naredimo čarobne dni. Na družbeni ravni bomo še kar trezni in premišljeni, zasebno pa bomo znali najti radost in zadovoljstvo, več bo strasti in kreativnosti. Paziti moramo le, da ne manipuliramo in se ne pustimo zmanipulirati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: