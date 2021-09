Teden v zvezdah: Izmučeni bomo od vseh del, ki smo si jih nagrmadili

Prihajamo proti polni luni, a tudi v vrh pritiska in napetosti tega meseca. Pritiske, manipulacije bo iz ljudi izvabljala najbolj črno, dramatično, vse, kar se je nabiralo leto in pol, bo izbruhnilo iz ljudi.



Polna luna se zgodi proti koncu rib, kar obljublja še nekaj kaosa in zmede, malo več vlage, predvsem pa opozarja, da je nekaj na koncu, da se zaključuje. Za Slovenijo je ascendent karte v levu. Pozitivno je vezan na Mars v 3. in severni Lunin vozel v 11. hiši, tako je videti, da se lahko združimo s skupnimi cilji. Povezujejo se lahko društva in delujejo sinhrono za dobro skupnosti.



Kljub vsemu bomo imeli izbiro, ali se odločamo razmišljati pozitivno ali bomo poplavljeni z gnojnico negativnih misli. Merkur bo 21. 9. tvoril trigon na Jupiter, v sredo pa kvadrat s Plutonom. Merkur se naslednji teden obrne nazaj in bo v tem tednu že zelo počasen, tako da se odmika pravi čas za nakupe, dogovore, podpise pogodb ... Hkrati moramo biti dodatno pozorni na cesti. Pritisk se ohranja v prvih tednih oktobra, potem pa pojenja in se vrne še zadnjič, da vidimo, ali se znamo res zavestno odločati za pozitivno razmišljanje in ne nasedamo manipulaciji in pritiskom 1. in 2. 11.



Čustveno pa znamo biti v tem obdobju nekoliko potlačeni, saj Venera od kvadrata s Saturnom, ki ga je naredila včeraj zjutraj, potuje proti opoziciji z Uranom – 23. 9. tako v odnosih ne bomo imeli občutka varnosti, več bo ljubosumja in drame, nihanja, finančno se ne bomo počutili najbolj varne.



Sonce potuje po zadnjih stopinjah device, tako se bomo trudili biti pridni, kot se da, vendar bomo izmučeni od vseh del, ki smo si jih nagrmadili. Vstop Sonca v tehtnico 22. 9. zvečer je tudi vstop v koledarsko jesen. Karta ingresa, ki nakazuje, kakšna bo, pravi, da bo veliko usklajevanja, dogovarjanja, športnih uspehov. Pritisk na zdravstveni sistem bo velik, tako iz tujine kot zavoljo pravnih mlinov. Pritisk na ljudi tudi, toda ohranimo pozitivno naravnanost, vedno imamo možnost izbire. Močan Saturn nam nakazuje čas resnih pravil, toda zaradi pozitivnih povezav se zdi, da bodo bolj smiselna.



Odločiti se moramo, da se ne bomo izgubljali v temi strahov in manipulacij. Priložnosti za izbiro med optimizmom in pesimizmom ne bo manjkalo. Vse do četrtka se ne bomo najbolje počutili v zasebnih odnosih, hoteli bomo pobegniti ali nas bo nosilo od pekla do raja in nazaj. V finančnem pogledu bomo drzni, željni tveganja. Počasi bomo morali biti previdnejši na cesti, pri podpisovanju pogodb, pisanju, nakupih in sorodno, pa tudi elektronika (računalniki, telefoni) nam lahko ponagaja.

