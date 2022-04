Teden v zvezdah: idealno bi bilo teden izkoristiti za dopust, počitek

Vikend z luno v vodnarju obljublja hiter družbeni utrip. Merkur na severnem luninem vozlu prinaša nove informacije, potrebo po komunikaciji. Ker gre Merkur v nedeljo v kvadrat s Saturnom, bo v zraku tudi več skrbi, lahko strahov.

Težke besede, ki vzbujajo strah in negotovost. Na srečo potem Merkur potuje v sekstil z Neptunom in Jupitrom, tako po težkih informacijah prihajajo pomirjajoče in prijetne novice. Vse do 27. 4. bo zaradi omenjenih aspektov spet več optimizma in spodbudne energije.

V teh dneh bodo prevladovale zelo mirne, za nekatere pasivne in dolgočasne, za druge prijetne in počitniško obarvane energije bika in rib. Največ aspektov bosta v tem času delala Merkur in Venera. Ljudje bomo po nedelji bolj spravljivi, odločeni videti stvari v pozitivni luči. Ker smo pred mlajem, ki je tudi sončni mrk, čas ni namenjen novim začetkom, spodbuja pa mentalno ustvarjanje, pripravo, ideje za poznejše nove začetke.

Idealno bi bilo teden izkoristiti za dopust, počitek, saj bo v zraku veliko sladke energije, ki hrepeni po užitku in sprostitvi, ter tudi energije sprave. Merkur, preden naslednji vikend zamenja znamenje, tvori 28. 4. še trigon na Pluton, tako nam bo dan vpogled v skrivnosti in bomo imeli malo boljšo intuicijo glede denarja.

Venera tudi ne bi mogla imeti lepših aspektov. Njen vpliv spodbuja potrebo po zabavi, ljubezni, užitku, čutnosti. Lahko nas bo odnašala tudi v zapravljivost, a na dokaj prikupen način. Čas je, da se spočijemo. V torek bo tvorila sekstil na vozla in povezovala bližnje s harmonijo, ljubeznijo, veseljem, zabavo. V sredo bo spodbujala kreativnost, lahko tudi romantiko in lenobo. Nato potuje v konjunkcijo z Jupitrom, ki bo na točki njene višine, tako nam obljublja veselje, užitek, priložnosti, lahko novice o miru, v negativnem pa nas bo vodila v pretiravanje z vsem, kar je dobrega.

Sonce v biku in Mars v ribah, bojevnika v nas, sta v tem obdobju na dopustu. Tako bo manj prepirov, manj dela in športa, več potrebe po počitku. Ker smo pred mlajem, ki se bo dovršil 30. 4., si je modro vzeti čas, odklopiti, napolniti baterije. V približanju mlaja pa je pomembno tudi čiščenje navezanosti in doma.

Edini naporen bo obrat Plutona, ki ga bomo čutili ves teden. Premikal nas bo od znotraj, pritiskal na nas, želel, da spustimo, kar ni več smiselno.

Po nedeljskih skrbeh in strahovih prihajajo lepi dnevi, namenjeni navdihu in počitku, sprostitvi, ne pa vztrajnemu delu. Priložnosti za zabavo, lepoto, umetnost in ljubezen bo več. Dovolimo si sladke plati življenja, le navezati se ne smemo preveč nanje. Nič v življenju ni stalno.