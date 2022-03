Teden v zvezdah: gremo v bolj dinamično, lahko tudi agresivno obdobje

Smo na koncu luninega ciklusa in se bližamo spremembi. Iz pasivnih ribjih dni gremo v bolj dinamično, lahko tudi agresivno obdobje. Čeprav bomo nov začetek slutili že prej, se začne šele 1. 4., ko bo mlaj v ovnu, ki nas potegne v novo, drzno, naprej.

Merkur, preden v nedeljo prestopi v ovna, 26. 3. naredi še sekstil na Pluton. Z zadnjih stopinj rib budi intuicijo, sposobnost videti v ozadje, iz naših globin privleče na površje elemente, ki jih moramo sprostiti, lahko že s pogovorom.

Če se ne bomo odprli temu procesu, bo več zmede in črnogledosti. Prehod Merkurja v ovna (27. 3.) nam bo sprva dal več potrebe po gibanju, postopoma bo več mentalne ostrine in ne bomo več tako zmedeni. Hkrati že oznanja bolj nemirne, a tudi drzne čase, ko ne bomo tiho, pri miru, sprejemajoči, ampak bomo drzno povedali, kaj želimo, se hitreje odločili za akcijo.

Venera in Mars še vedno potujeta po vodnarju. Nosita potrebo po svobodi, bolj se približujeta v konjunkcijo s Saturnom, tudi zavest, da se do nje ne da priti, ne da se nečemu odrečemo, nečemu zavežemo, kar budi zavest ujetosti, frustracije. 28. 3. bo Venera naredila konjunkcijo s Saturnom, naslednji teden pa še Mars. Tako je več verjetnosti, da prihaja mirovni dogovor, a očitna sta frustracija in pritisk, zato dvomim, da bo trajen in stabilen.

V vsakodnevnem življenju je to znak finančnih skrbi, občutka osamljenosti, izgub pomembnih dragih oseb, frustracije ali ohladitve odnosov. Marsovo primikanje k Saturnu nas lahko bolj skrbi, saj kaže, da bo začetek aprila naporen, več bo nezavednih hudobij, potreba po boju bo ne glede na žrtve postala večja.

V sredo in četrtek znamo biti brez energije, ker bomo tik pred mlajem, a bomo že čutili nemir, ki ga prinaša ta mlaj. Točka mlaja bo v eksaktni konjunkciji s Kironom, kar prinaša rane, lahko tudi zdravstvene, hkrati pa kriči o jezi, agresiji.

V naši karti bo mlaj v 12. hiši, tako so nam določene rane skrite, marsikaj se dogaja za našim hrbtom, nemočni smo. Izpostavljen je Saturnov kvadrat na lunina vozla, ki naznanja trpljenje, lakoto, strah ljudi, lahko tudi pri nas. Pluton nakazuje pritisk vladajočih, močna, precej manipulativna sila se trudi obdržati.

Manj bo pasivne energije, v katero smo bili ujeti, več drznosti in odločnosti. Vendar bomo naleteli na konkretne ovire, ki bodo zahtevale vztrajnost in potrpežljivost. Na začetku tedna bo več čustvenih ran, osamljenosti, finančnih skrbi. Nato bomo pripravljali prostor za novo. Morali se bomo soočiti z lastno ranljivostjo, potrebovali bomo delavnost in vztrajnost.