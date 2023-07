Teden v zvezdah: Globoko bomo predelovali odnose iz preteklosti

Počasi odpiramo vrata v avgust. O juliju lahko rečemo marsikaj trpkega. Severni lunin vozel je prišel na stopinjo mrka, v kvadrat s Plutonom, in potresal našo realnost. Vreme je pokazalo zobe. Kmetje so spet obremenjeni.

Čez vikend in v ponedeljek bomo še pred polno luno, tako bomo lahko bolj čustveni in dramatični. Sobota z Luno v strelcu nas bo klicala k pustolovščinam, v nedeljo bomo že malo bolj trezni in ozemljeni, z Luno v kozorogu bomo potrebovali naravo, najbolj hribe in gore. Danes bosta Sonce in Saturn v inkonjunkciji, tako smo lahko bolj izpostavljeni kritiki avtoritete ali imamo občutek, da nismo primerni. Jutri, 30. 7., bo Venera v inkonjunkciji z Neptunom in bomo v srčnih zadevah imeli nestvarna pričakovanja, hrepenenja nas lahko vodijo v stres in nezadovoljstvo.

V torek, 1. 8., bo polna luna v vodnarju, kar lahko odpre razprave o zeleni energiji, solidarnosti, povezovanju, marginalnih skupinah. Ker je lunacija kotna, bo v naših krajih veliko vznemirjenja v naslednjih dveh tednih. Čeprav se grozna neurja s točo umirjajo, bo teden še vetroven in hladnejši. V pogovorih bo veliko šumov, skrbi, pretiravanja. Toda realno bo kljub že znanemu zastrahovanju odgovornih veliko narejeno, da se bo čim bolj mirno prešlo krizo in finančna bremena.

Prve dni tedna bomo močno čutili zemeljski trigon Marsa in Jupitra, kar prinaša delovno, podjetno, drzno energijo, ki se bo znala konkretno lotiti dela, načrta in urediti stvari. Izkoristimo te dni za pogumno uresničevanje načrtov. Trigon bo eksakten 1. 8., a bomo njegov vpliv čutili že dneve pred tem.

Merkurjevo potovanje po svojem znamenju prinaša obdobje, ko nam bo razum dobro delal in bomo znali zelo kritično in natančno oceniti stvari. To je čas, ki ga je dobro izkoristiti za intelektualno delo, saj bo naš spomin boljši kot običajno. Okrog 2. 8. je treba paziti, saj bomo pretirano kritični, lahko se porajajo strahovi, panika.

Venera teče nazaj, tako kot mi v ljubezni in financah. Globoko bomo predelovali odnose iz preteklosti, premišljevali o njih in poskušali razumeti, kje se je zalomilo, kaj si res želimo. V finančnem pogledu je koristno opazovati, koliko porabimo, in se vprašati, ali stvari res potrebujemo. Čas revizije in vpogleda v nakupovalne navade je smiseln.

Končno smo iz najtežjih časov, pa če smo jih doživeli kot notranjo krizo ali skozi zunanje dogodke. Voda je razbila napetosti, ki so se nabirale, toča sprostila nebesno napetost, zdaj bomo lažje dihali. Prisluhnimo polni luni v vodnarju in se povezujmo, saj smo tako močnejši.