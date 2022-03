Teden v zvezdah: energije je dovolj, da se porinemo proti ciljem

Luna raste, tako je energije dovolj, da se porinemo proti ciljem. Prevladovala bo energija rib, saj imamo tam poleg Sonca, Jupitra in Neptuna tudi Merkurja. Ribja energija nam bo pomagala sprejeti življenje tako, kot je, spodbujala bo kreativnost, nam dajala navdih in omogočala duhovne preskoke.

Njena senčna stran je, da kljub velikemu sočutju in senzitivnosti ne bomo vedno našli dovolj moči za borbo, ampak bomo bolj tekli s tokom. Hitreje se bomo znašli v vlogi žrtve in pustili življenju, da se odvija, tudi ko bi se morali boriti.

Venera in Mars v vodnarju omogočata komunikacijo, povezovanje, povečata družbeni interes in bistrost, zaradi njiju se bomo bolj aktivirali pri pomoči beguncem. Venera kot planet miru je še vedno blizu Marsa, planeta vojne. Tudi če bo prišlo do dogovorov o miru, bo nekaj časa trajalo, preden lahko prinesejo sadove.

Vikend bo prijeten. Luna v raku bo prinesla toplino, sočutnost, povezanost z domačimi. V nedeljo aktivira še harmonijo Sonca z luninima vozloma, takrat se dovrši konjunkcija Sonca in Neptuna. Upam, da to pomeni, da se vmeša v vojno, ki nas vse plaši, svetla zunanja miroljubna oseba in s svojim sočutjem povezuje h komunikaciji in spravi.

V vsakodnevnem življenju pa je to energija, ki omogoča mir, prinaša navdih, spodbuja kreativnost. Veliko bo dušne odprtosti, novih spoznanj, kreativne energije. Poskusimo se čez vikend umiriti, odklopiti, objeti, nahraniti najbližje in si napolniti baterije, da bomo zmogli uspešno kreirati svoje življenje.

Merkur se v ribah ne počuti najbolje, saj logika, jasnost, spomin s to kombinacijo oslabita. Se nam pa odpre intuicija, lažje smo mediji, kreativnost je bolj tekoča. Njegova pozitivna vez na Uran, ki bo eksaktna 17. 3., naznanja, da bomo imeli obilje idej, da se bosta logika in intuicija povezali in nam dali slikovite odgovore in ideje za naprej.

Petkova polna luna že dan, dva prej prinaša več napetosti in močnejša čustva. Njena povezanost s Plutonom govori o moči in vztrajnosti. Lahko pa tudi o pomembnih in močnih figurah, ki bodo prevzemale vodstvo. Pri nas je Pluton na MC, kar dodaja pritiske s strani vlade in temno, a vztrajno moč tistih na vrhu. Poudarjena je 11. hiša, kaže se idealizem nevladnih organizacij, ki z veliko silo širijo svoja prepričanja.

Potiska nas energija polne lune, da nekaj spoznamo, ustvarimo. Delovali bomo umirjeno in spravljivo, več bo kreativne in dušne energije. Vikend bo miren, kliče, da se povežemo s svojimi in si napolnimo baterije. Čez teden bomo imeli zanimive ideje, nato bo več napetosti in poskusov s pritiskom voditi ljudstvo.