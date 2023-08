Teden v zvezdah: Energije bo kljub mlaju veliko

Luna vse do srede izginja, tako bomo tudi mi dokončevali, zaključevali, spuščali, a hkrati se lahko že tudi pripravljamo na novo, ki prihaja. Dnevi pred mlajem so lahko energijsko malo manj polni, ljudje bolj utrujeni, toda na dušni ravni nas kličejo vase, globlje, v tišino znotraj nas.

Vikend z Luno v raku in konjunkcijo Sonca in Venere je namenjen harmoniji, miru, ljubezni, radosti, veselju. Zaplešimo, zapojmo, veselimo se s temi, ki so nam ljubi. Pokažimo prijaznost, sprejmimo ljudi take, kot so. Venera in Sonce se harmonično vežeta še na Kiron, tako petje, ples, objem, poljub lahko zdravijo prastare travme in nas odpirajo lepim vidikom življenja. Idealno bi bilo ta vikend preživeti ob reki, jezeru, potočku, morju. Vikend nas lahko globoko regenerira in pripravi na nove začetke.

Energija podpore, pomoči, sožitja bo vela skozi nas tudi v dneh pred mlajem in prek celega tedna. Če ne moremo pomagati z rokami in s svojimi sposobnostmi, stvarmi, lahko z denarjem. Veliko nas je, kar koli že damo, se bo v množici poznalo.

Mlaj se bo dovršil okrog 11.30 16. 8., dnevi prej bodo bolj počasni, a zaradi kvadrata na Urana bo v nas več nemira, pripravljeni bomo prekiniti z nečim starim, lomili bomo odnose, slabe navade, vse, kar nima nič več z nami. Vsekakor bomo v občutku, da je treba spustiti določene načine delovanja, ljudi, zgodbe. Ker je kvadrat, je spuščanje lahko hitro, nemirno, prehitro, nepovratno, a v vsakem primeru nas bo nečesa osvobodilo in naredilo prostor za novo.

Z mlajem se umaknejo tudi vremenski ekstremi, bodo pa ostale posledice, ki bodo bremenile našo skupno finančno blagajno in nosile skrbi. Toda s skupnimi močmi nam bo uspelo tudi to.

Poleg Sonca se na Uran veže tudi Mars, tako bomo učinkoviti, hitri, delavni, praktični, sposobni v kratkem času veliko narediti. Trigon Marsa in Urana bo ravno tako eksakten v 16. 8., vendar ga bomo čutili že prej. Poleg hitrosti, delavnosti, učinkovitosti bo zemeljski trigon nosil tudi željo po hitrosti na cesti in adrenalinskih doživetjih. Vsekakor bo privedel več prostovoljcev na pomoč tistim, ki so utrpeli najtežje posledice.

Pred nami je dokaj prijeten teden. Sprva nas čaka miren vikend, ko nam bodo petje, ples, poljubi, zemeljske radosti omogočali zdravljenje in nam dali voljo za delo in odločnost iti dalje. Sledijo intenzivni dnevi, ko bomo čutili potrebo, da se osvobodimo nečesa, kar nas je dolgo obremenjevalo. Energije bo kljub mlaju veliko, sposobni bomo veliko narediti.