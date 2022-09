Teden v zvezdah: Dokončno se bomo zbudili v novo realnost

Luna raste in se iz prvega krajca počasi premika k polnosti. Smo v najbolj aktivnem delu Luninega ciklusa, izzvani bomo z manjšimi ovirami, ki nas bodo, če vztrajamo in se trudimo, preusmerile bližje k cilju.

Na nebu se bo veliko dogajalo. Imamo manj aspektov in samo en prehod planeta. Tako ne pričakujemo velikih zunanjih potiskov ali ovir, voljo do dela bomo morali iskati v sebi.

Vikend zna biti prijeten. Luna v strelcu nas bo gnala v akcijo, na pustolovščino. Če bomo ostajali doma in v znanem okolju, bo več nemira in nezadovoljstva. Merkurjeva opozicija z Jupitrom, ki se bo dopolnila 3. 9., bo prinesla veliko idej, idealov, optimizma, ki ne bodo nujno na realnih tleh, potrebo po filozofiranju, pogovarjanju, razglabljanju. Merkur bo blizu trigona z Marsom, a se ne bo dovršil, tako bomo ta vikend tudi ročno spretnejši, hitrejši na cesti, hitreje bomo dojemali, se hitreje odločali. Več bo potrebe po akciji in hitrosti. Čez vikend so še zadnji dnevi Venere v levu, želje po zapravljanju in lepem življenju.

Prehod Venere v devico 5. 9. bo dokončno sklenil obdobje, ko smo si privoščili vsega na veliko in smo želeli uživati. Venera v devici bo zaprla naše denarnice in nas klicala k varčnosti, finančni premišljenosti. Treba se bo ozemljiti in se soočiti s finančno realnostjo, narediti načrt, kako iti skoznjo s čim manj zapravljanja. Dokončno se bomo zbudili v novo realnost, da si z isto plačo ne moremo privoščiti enako kot prej. Predvsem znamo biti bolj premišljeni v odnosih, usmerjeni v to, kaj lahko od odnosa pridobimo, ne kaj čutimo. Ljubezen bomo kazali z uslužnostjo, ne z darili in nastopom. Ljudje bomo prijazni drug z drugim, znali bomo izbirati prijazne besede in se podpirati. Poleg Venere je v devici tudi Sonce, tako bo več delavne, natančne, kritične energije, ki ni namenjena ustvarjanju reda le navzven, ampak tudi navznoter.

Merkur, ki bo dispozitor kar treh planetov (Sonca, Marsa in Venere), se bo ta teden postopno upočasnjeval in se ustavil ob koncu tedna, tako moramo tudi mi počasi opazovati svoj svet in ljudi v njem, ne kar vsega verjeti. Postopno nas bo klical k introspekciji, manj bo potrebe po povedati, več po uvideti in razumeti.

Pred nami sta živahen vikend in miren teden, ko bo Luna potovala po zimskih znamenjih. Ker raste, se bo dalo marsikaj narediti. V odnosih bomo prijazni, znali se bomo lepo pogovarjati, sposobni bomo narediti kakšno uslugo drugemu. Ne bo pa veliko zunanje spodbude za akcijo. Toda ničesar ne počnimo s silo, opazujmo, kako se želi življenjski ritem umiriti in nam dati možnost, da se zazremo navznoter.