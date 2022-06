Teden v zvezdah: dihali bomo energijo ljubezni, imeli potrebe po odklopu

Vikend z luno v škorpijonu in Venerino konjunkcijo z Uranom bo vznemirljiv. Globoke strasti in želja po prepletanju z ljubljeno osebo nas bodo vodile v vznemirljiva doživetja. Vsekakor bomo dihali energijo ljubezni, želje, imeli več potrebe po odklopu, zabavi.

Merkur na koncu znamenja sporoča, da bomo čez vikend intelektualno manj jasni, bistri, tako bomo drug drugemu več povedali z dotiki, plesom, petjem. Odprimo se iracionalnemu, dovolimo, da z nami spregovori modrost telesa.

Teden bo močno obarvala energija ščipa v torek, 14. 6. Že dva dneva pred polno luno se večina nas navibrira na to, kar ta nosi. Pri nas je koten Jupiter, tako da le prihajajo malo spodbudnejši vplivi in energija za razvoj osebnosti. Je pa velika verjetnost, ker je kotna tudi Lilit, da se bo oblatilo neko pomembno osebo v naši družbi, vidi se možnost javne sramote.

Ščip bo povezan z Neptunom v šesti hiši, tako lahko pride do izraza neka zmeda, vezana na zdravstvo. Konstruktivna vez na Saturn v peti hiši naznanja red, jasna pravila, vezana na izobraževanje, mlade, kulturne hrame, prostore za užitek in zabavo.

V ponedeljek, 13. 6., Merkur vstopi v dvojčka. Naši možgani bodo oživljeni. Spet bomo razmišljali in govorili hitreje, več bo potrebe izraziti, kar razmišljamo. V sredo, 15. 6., gre Mars v konjunkcijo s Kironom, tako bo sredi tedna več agresije, ki prinaša globlje rane.

Kako izraziti svoje mnenje, postaviti mejo, ne da s tem ranim nekoga druga in tudi sebe, bo glavno učenje tega tedna. Sonce v trigonu s Saturnom, ki se bo dovršil v četrtek, 16. 6., bo vsaj delno omogočil več notranje trdnosti in nadzora nad sabo, tako bomo manj napadalni. Hkrati je energijo modro izkoristiti za načrtovanje poslovnih korakov.

Venerina konjunkcija s severnim luninim vozlom prinaša nove možnosti za ljubezen, odnose. A ker od konjunkcije z vozlom hiti v kvadrat s Saturnom, bo treba v njih marsikaj predelati, premisliti. Ne le v odnosih, tudi finančno področje zahteva premislek in nove pristope.

V četrtek, 16. 6., se Sonce povezuje v kvadrat z Neptunom, in trdnost, ki jo bomo čutili dan, dva prej, bo izginila. Več bo nejasnosti, kam gremo, več negotovosti, več želje po begu, a če bomo to energijo čutili čim bolj pristno, se bo iz nje rodilo veliko navdiha.

Vikend nosi strasti in vznemirjenje. V ponedeljek zvečer se bosta vrnili bistrost in jasnost misli. Sredi tedna se bo treba brusiti v postavljanju meja na miren način. Proti koncu tedna bomo zmedeni, nejasni, negotovi, če si dovolimo iti skozi to mirno, se lahko rodita navdih in potreba po kreiranju.