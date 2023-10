Teden v zvezdah: Danes se dovrši delni Lunin mrk

Danes se v večernih urah dovrši delni Lunin mrk, ki bo viden tudi pri nas. Na vsakega od nas bo vplival drugače, toda družbeno je nakazan kot naporen. Pri nas v Sloveniji prinaša skrbi, dodatna bremena in odgovornosti. Predvsem bomo morali zategniti pasove in iti skozi jesen bolj varčno in premišljeno. S tem mrkom se zaključuje obdobje mrkov do pomladi 2024, tako bo pritisk malo popustil. Ostajamo pa še vedno v turobnem škorpijonskem obdobju z veliko opozicij in s tem več trenji, napetosti med nasprotji, ki jih bo treba umirjati, usklajevati, povezovati.

Vikend ne bo naporen le zaradi mrka, ampak tudi zaradi opozicije Marsa in Jupitra, ki prinaša napetosti, objestnost, sovraštvo zaradi prepričanj ali verovanj. Ker se na to opozicijo veže še Merkur, bo te napetosti še več in bo prežeta s težkimi besedami in prehitrimi odločitvami. Na zasebni ravni moramo paziti, da nam hitrost jezika ne prinaša novih sovražnikov.

V ponedeljek, 30. 10., in torek, 31. 10., se bo energija zmehčala in se bomo lažje povezovali bolj harmonično. V ljubezni iščimo prijetna vznemirjenja, v finančnem pogledu bomo potrebovali odprt, moderen pogled za boljše odločitve in rezultate.

V sredo, 1. 11., bodimo previdni z besedami, saj znajo močno raniti. Marsikdo bo tega dne potegnjen v svoje globine. Čeprav je praznik namenjen spominu na tiste, ki jih ni več, si bo dobro vzeti čas tudi za svoja čustva in doživljanje.

V četrtek, 2. 11., in v petek, 3. 11., bo Luna potovala po raku in mehčala bližajoče se opozicije. V petek bomo imeli opozicijo Sonca in Jupitra, v večernih urah Venere in Neptuna. Opozicije vedno zahtevajo usklajevanje nasprotij. Sončeva opozicija z Jupitrom prinaša priložnosti in občutek zmage, a paziti moramo, da se ne dvigujemo pretirano nad druge in da so naša videnja lastnega uspeha realna. Opozicija Venere in Neptuna nakazuje, da imamo v odnosu visoka pričakovanja, najverjetneje nerealna, in bomo hitreje razočarani. Kljub vsemu ti dve opoziciji, če smo vsaj malo stvarni in se znamo usklajevati, lahko prineseta tudi uspeh, optimizem in ustvarjalnost.

Vikend se kaže v dokaj napornih energijah. Napetosti lahko sproščamo s športom ali fizičnim delom. Paziti se moramo preostrih besed in prehitrih odločitev, tudi na cesti je potrebna dodatna previdnost. Prva dva dneva dneva bo malo laže in se bomo laže sporazumevali. Toda pritiski opozicij in s tem nenehno usklajevanje nasprotij se bodo nadaljevali vse do naslednje nedelje. Saturn se ustavlja, da bi se obračal naprej, s tem pa prinaša dodatno breme in pritisk na nas.