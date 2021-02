Teden v zvezdah: Čutili bomo potisk, a ne bomo imeli moči kar koli narediti

Rastoča luna in obrat Merkurja ter njegovo pospeševanje prinašajo aktiven, dinamičen teden in spodbudno energijo, usmerjeno v prihodnost. Marsikaj težkega se bo zdelo za nami in vsak trenutek bo več upanja na boljše čase.



Vikend s stacionarnim Merkurjem ter kvadratom Venere in Marsa lahko deluje, kot da se nič ne premakne, več bo strasti, lahko tudi nepotrpežljivosti v odnosih, najbolj v zasebnih. Če se sprejmemo, da govorimo drug jezik, se da energijo izkoristiti konstruktivno. Drugače so možne drame, jeza, celo agresija.



V četrtek, 25. 2., bo trigon med Marsom in Plutonom, kar bo potisnilo energijo naprej, v delo, boj, trud. Mars je v času trigona zelo blizu zvezde Algol in lahko prinese več primitivne energije med ljudi, ne deluje samo kot delo, trpežnost, borbenost, ampak tudi kot trdo potiskanje proti svojim ciljem brez občutka za druge. Ker je v karti polne lune omenjeni trigon v kotnih hišah, bomo proti koncu tedna prisiljeni v določeno akcijo s strani vladajočih. Čutili bomo potisk, a ne bomo imeli moči kar koli narediti. Istega dne vstopi Venera v ribe, kjer je na višini, in naši odnosi se bodo pomirili, v njih bo več harmonije, bolj bomo empatični in harmonični, tudi romantični. V četrtek sekstil Sonca in Urana nosi vznemirljivo idejo svobode, odprtosti in zanimivih novih ciljev in pristopov.



Kljub temu se bo vse dobro obrnilo in bo teden uspešen, več bo upanja, predvsem bomo ljudje iskali sredino in resnico, se povezovali za skupno dobro. Jupiter, vladar južnega vozla, planet resnice, upanja, pozitivne naravnanosti in usmerjenosti v odnose, se bo harmonično vezal na Lunine vozle, ki v družbenem pogledu predstavljajo množico ljudi. Tako se bomo povezovali s pozitivnimi ideali in bo več upanja in dobre volje. Eksakten bo ta aspekt 26. 2., toda njegov vpliv bomo čutili že prej.

Ker bo polna luna v soboto, smo v četrtek in petek kljub preostalim pozitivnim vplivom lahko nemirni, težje spimo in imamo preveč energije. Karta polne lune pa razen pritiska s strani vladajočih na samem začetku pozneje le kaže, da se tudi družbeno stvari vsaj za krajši čas nekoliko umirijo.



Čaka nas torej prav prijeten teden. V noči na soboto pazimo, da nas strasti, želje, jeza, ljubosumje ne spodbudijo v negativne akcije, ki jih bomo obžalovali. Spoštujmo razliko med spoloma in se raje umaknimo, kot da uničujemo odnose. Od ponedeljka bodo naši pogovori bolj smiselni, napak bo manj in usmerjeni bomo naprej. Energije in borbenosti nam ne bo manjkalo, pazimo se le primitivnosti. Kljub vsemu pa je obdobje objeto v upanje, zaupanje in sodelovanje.

