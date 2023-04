Teden v zvezdah: čez vikend se je modro sprostiti, si dovoliti odklop

Luna v levu nas za prvi april kliče k nagajivosti in želi, da se zabavamo, sprostimo. Potujemo k polnosti lune, ki bo 6. 4. Vse do 4. 4., ko še ne bomo čutili njenih turbulenc, bo energije veliko in bomo sposobni zavestno uresničevati cilje, najbolj zemeljske, praktične, vezane na finančno področje.

Čez vikend se je modro sprostiti, zabavati, si dovoliti odklop. Sobota z Luno v levu kliče k pozitivni naravnanosti. V nedeljo, 2. 4., se bo prehod Lune v devico čutil kot potreba, da se nekaj uredi, naredi, opravi. Ker je Mars harmonično vezan na lunine vozle, se bomo lahko lotili tudi fizičnih, borbenih ali podjetnih projektov.

V ponedeljek, 3. 4., bo Merkur na koncu ovna, mi pa nemirni, vizionarski, a nesposobni kakovostnih dogovorov. Nato prehod Merkurja v bika prinaša daljše obdobje (zaradi retrogradnosti bo ta v biku do 11. 6.), ko bomo lahko premislili o finančnem področju, naredili dobro analizo in modro načrtovali. Ponavljajo se aspekti, ki so temeljno spodbudni in nas bodo s soočanjem z napakami preteklosti zbudili, da delujemo bolje. Potovanje Merkurja po biku lahko izkoristimo za zavestno izboljšanje občutka vrednosti. Opazujmo svoje odlike, poskušajmo priti do temelja svoje vrednosti.

Prvi aspekt Merkurja nas bo opomnil tudi na družbene pretrese in spremembe, ki jih nosi Pluton v vodnarju. Kvadrat se bo zgodil po prestopu v ponedeljek zvečer in prinašal pritisk, strah, črnogledost.

Nato potuje Merkur v spodbudnejše aspekte, 5. 4. bo dovršil sekstil s Saturnom, tako nam analiza, kritika, načrt lahko pomagajo k modrejšim odločitvam, hkrati pa nam, čeprav prinaša resno energijo, daje treznost in koncentracijo. Od srede naprej potuje v sekstil z Marsom, tako bomo spretni, hitrih misli in odločni.

V četrtek bo polna luna, ki nosi v sebi Kiron in Jupiter. Lahko prinaša ranjeni jaz neke pomembne osebe. Mislim, da vedno bolj tudi užaljenost ali ranjenost našega predsednika vlade. Mogoče polna luna to prikaže in Sloveniji prinaša bistvene spremembe. Sama zase, čeprav bo klicala k spremembam, nosi veliko potenciala za iskanje ravnotežja, diplomacije, sodelovanja. Mogoče je tudi pretiravanje.

Merkur na severnem vozlu daje vedeti, da so v tem času možni konstruktivni pogovori, vezani na finančno področje na družbeni ravni.

V petek nas bo čaral aspekt Venere v sekstilu z Neptunom, potreba po harmoniji, romantiki bo očitna.

Čaka nas konstruktiven teden, ko bomo zmožni marsikaj narediti. Rane ega in rane, vezane na avtoriteto, bo treba pozdraviti in sprostiti, konec tedna pa se prepustiti umetnosti, ljubezni, duhovnosti.