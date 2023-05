Teden v zvezdah: čez vikend bomo še pod pritiskom strahov in omejitev

Prihajamo v obdobje, ko bo družbenega pritiska manj, kot smo ga bili vajeni zadnje mesece. Toda preden se zares sprosti, vsaj do julija, bo pri nas še enkrat pritisnilo ta vikend, s prvim krajcem, ki se za Ljubljano spet povezuje z aprilskim sončevim mrkom in nam da vedeti, da zna biti s tem vikend kljub vsemu naporen.

Danes bo prvi krajec, ki bo tudi širše družbeno, zaradi svoje eksaktne povezave s Saturnom, prinašal skrbi, zategovanje pasov, nas prisilil, da razmišljamo bolj varčno, načrtno, premišljeno. Čez vikend bomo še pod pritiskom strahov in omejitev, marsikdo lahko doživi tudi pritisk na samozavest, rodijo se lahko dvomi o naših sposobnostih ali smo sami močno kritični do tistih, ki nam vladajo, ali tistih, ki so tako ali drugače naša avtoriteta. Ker imamo v sekundarnih progresijah Slovenci aktivno opozicijo Sonca in Saturna, je vsak njun aspekt, sploh negativen, v teh časih tudi kritika vladajočim ali zdravstvena obremenitev teh. Omenjeni kvadrat, ki se bo dovršil jutri, lahko malo ohladi vreme. Drugače prvi krajec obljublja vetrovno vreme, toda tudi jasno.

Luna se bo od sobote naprej sestavljala v polnost, kar pomeni, da bomo v najbolj aktivnem delu luninega meseca, tako ni druge, kot da se odločimo projekte izpeljati, jim dati energijo in se potruditi po najboljših močeh.

Pri tem bomo najbolj učinkoviti, če energijo vlagamo v že poznane, stabilne naložbe, v naravo, vrt, hrano, tudi umetnost. Približevanje Jupitra severnemu luninemu vozlu nam sporoča, da bodo dnevi pred nami prijetni. Da se bo, kar se tiče miru, nekaj pametnega dogovorilo, spoznalo, naredilo. Da se bodo glede finančne realnosti rojevale nove vizije in se tu lahko nekaj obrne res dobro. Konjunkcija se dovrši 2. 6., a jo bomo čutili ves teden. Dovolimo si zadovoljstvo, radost, veselje, občutimo, kako je življenje na Zemlji lahko lepo, če se le malo umirimo, ozremo naokrog in vidimo, v kakšnem raju v resnici živimo. Glavna tema te konjunkcije bodo mir, varnost, zadovoljstvo, pomembni koraki naprej k samooskrbi, za dobrobit naših kmetov, pri zeleni energiji ... Na zasebni ravni bo preprosto več občutka varnosti, stabilnosti, zadovoljstva. Užijmo to energijo in se zavedajmo, da na družbeni ravni rojeva druge čase.

Po napornem vikendu, ki bo zaključil negativne trende zadnjih mesecev, prihaja prijeten teden, ki ga je modro izkoristiti za finančna vlaganja. Modro bo vlagati v tradicionalno, dolgotrajno, v zemljo, hrano, umetnost, nepremičnine. Nikar ne pozabimo občutiti nove energije, ki se bo rojevala in je tudi klic k miru in razumevanju.