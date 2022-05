Teden v zvezdah: če ni treba, se ne odločajte, ne hitite

Razigran vikend nas bo spomnil, kako pomembni so prijatelji, druženje, potepanje, klepet. Sobotni (21. 5.) prehod Sonca v dvojčke prinaša bolj aktivno energijo, razpršeno, a hitro, igrivo, z bolj mladostnim utripom, konjunkcija Merkurja in Sonca pa zjasnitev, iskrene pogovore, jasnost, ki nam bo pokazala, kaj smo v preteklosti spregledali, na kaj moramo biti pozorni, da stvari rešimo čim bolje. Sonce potem potuje v sekstil z Jupitrom in do 23. 5. prinaša več optimizma, lepo vreme, priložnosti.

Merkur se v ponedeljek spusti nazaj v dramatičnost in prinaša, ko potuje po zadnjih stopinjah bika, še kako težko besedo sovraštva, manipulacije, zamere. Kljub vsemu je njegovo vnovično potovanje po biku lahko koristno, če moramo modro premleti finančna vprašanja.

Če ni treba, se ne odločajte, ne hitite, pomembno je, da se razčisti, premelje, odkriva, da se bo okrog 10. 6. mogoče lažje odločiti in bodo finančne odločitve konstruktivne. Bo pa Merkur zelo aktiven. Njegov sekstil na Mars bo omogočil, da bomo aktivno delovali na podlagi intuicije. Vpliv sekstila bo mogoče čutiti do torka. Nato bo več prodornosti in raziskovalnih sposobnosti zaradi Merkurjevega trigona na Pluton.

Poleg Merkurja bo aktiven tudi Mars. Potepa se po zadnjih stopinjah rib in deluje z več navdiha, šarma, karizme, manj direktno in bojevito. Bolj uspešne bodo diverzantske akcije, več bomo dosegli, če bomo manj direktni, po ovinkih in z več občutka.

V ponedeljek nas bo podpirala globoka strastna čarna sila, s katero bomo zmogli doseči, kar si želimo. Do torka bomo bolj iznajdljivi, ročno spretni, z besedami bomo znali prebujati, navdihovati. V sredo, 25. 5., Mars zamenja znamenje, vstopi v svoj dom, prinaša veliko vročekrvnosti, volje do dela, športa, boja.

Venera je še v ovnu, tako bomo bolj osredotočeni nase kot na soljudi. V ljubezenskih odnosih se bo treba boriti za harmonijo. Največ izzivov bo konec tedna, saj imamo v petek kvadrat Venere in Plutona. Posesivni in ljubosumni lahko izsiljujemo s svojimi željami in s tem uničujemo partnersko harmonijo. Vsekakor aspekt poveča tudi strastno energijo, le malo se bo treba potruditi in jo izkoristiti ali za ljubezen ali ustvarjanje.

Čaka nas prikupno obdobje. Prijeten vikend in začetek tedna prinašata priložnosti za srečo, druženje, razumevanje. Marsikaj se bo zjasnilo. Do srede bomo delovali pretkano, a karizmatično, nato bomo bolj direktni, fizične energije, namenjene delu, športu, bo več. Intelektualno bomo počasnejši, a praktični. Odnosi nam ne bodo najpomembnejši, le proti koncu tedna bo več strasti, posesivnosti.