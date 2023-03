Teden v zvezdah: čas je za nove začetke in velike premike

Pred nami je super teden. Zavihajmo rokave in se lotimo dela. Luna raste, planeti so direktni, ni več planetov na zadnji stopinji, ki nas bi vlekli nazaj. Življenje se bo hitro zavrtelo. Čas je za nove začetke, velike premike, da se naredi stabilne korake v novo.

Danes Mars vstopi v znamenje, kjer se ne počuti najbolje in si znotraj njega težje izbori delovanje. Toda končno je zapustil dvojčka in nemir ter raztresenost, ki sta vplivala na naše delo zadnje mesece, se bosta umaknila. V soboto bo Luna v mirnem biku. Vleklo nas bo v naravo, mir, umetnost in užitek. V nedeljo, 26. 3., bo še bolj vznemirljivo, več bo potrebe po druženju. Besede nekoga nas lahko prizadenejo, saj se srečata Merkur in Kiron. Toda ravno tako kot lahko besede ranijo, lahko zdravijo. Dovolimo svojim ranam, da se odpro in se na zraku z veliko naše pozornosti pozdravijo.

Teden pred nami bo v znaku izjemno hitrega Merkurja, ki nosi oster in logičen razum, toda tudi več nemira in želje dojeti novo. Težje bomo pri miru, bomo pa znali izraziti to, kaj si želimo, in videli, katere korake je treba narediti, da bi prišli do cilja.

Naši šolarji bodo imeli v tem tednu dobro logiko, zelo bodo iznajdljivi, toda težje bodo na miru. Lahko jih spodbudite, da se učijo stoje, medtem ko hodijo gor in dol po sobi, zna biti, da jim bo tako lažje. V torek, 28. 3., se bo dovršila konjunkcija Merkurja in Jupitra, ki bo spodbujala vizije, optimizem in prinašala intelektualne uspehe.

Marsov trigon s Saturnom bomo čutili ves teden, eksakten pa bo v četrtek, 30. 3. Najboljši izkoristek tega vpliva bomo imeli, če se bomo znali dobro disciplinirati. Koristen je za vztrajno fizično delo, tudi šport. Dobro načrtujmo delo in vztrajajmo pri svojih načrtih, pa se bo v tem tednu res veliko naredilo.

Venera prihaja v konjunkcijo z Uranom v svojem znamenju. Pomembni koraki, vezani na svobodo žensk, so lahko narejeni v tem tednu. Na zasebni ravni moramo v finančnem pogledu razmišljati bolj zunaj okvirjev, iskati bolj moderne principe financiranja. Mogoče so nepričakovane finančne izboljšave. V čustvenem pogledu se nam lahko zgodijo presenečanja, nepričakovana ljubezen, vznemirjenje v že obstoječi zvezi. Več nam bo do zabave in plesa, glasbe. Konjunkcija bo eksaktna v petek, 31. 3.

Pred nami je konstruktiven teden, ki nam odpira marsikatera vrata in kaže smer gibanja. Izkoristimo ga za nove začetke, pa če pričenjamo športno aktivnost ali odpremo podjetje. Uživajmo v pomladi, lotimo se dela načrtovano in z vztrajnostjo in disciplino bo delo ali šport prineslo možnost dosežkov. Hitrih misli bomo, bolj nemirni, a kljub nemiru bistri, intelektualno iznajdljivi, domiselni.