Teden v zvezdah: Čaka nas najslajši del poletja

Prihajamo v najlepši del poletja, toda najverjetneje tudi najbolj vroč. Čutili bomo nov naval energije, končno se bodo odmaknili dvomi, iluzije in zmešnjave, odprli se bomo lepotam življenja. Čas je namenjen ljubezni, zabavi, strasti, užitku.



V soboto, 10. 7., zjutraj bo mlaj, točka mlaja v širšem trigonu na Neptun pa obljublja mirne čase, prepuščanje življenju, veliko navdiha, sposobnost prepustiti se in uživati življenje. V tem trigonu je zapečaten tudi pozitiven rezultat referenduma in jasni prikaz, kako se povezujemo in podpiramo, ko gre za stvari, ki so pomembne za vse. V nedeljo, 11. 7., nas bo Luna v levu spodbujala k veselju, zabavi in kreativnosti.



Merkur v nedeljo, 11. 7., pozno zvečer prestopi v raka in naš um, ki je sedaj tri mesece delal prehitro in intenzivno, se bo umiril ter pustil čustvom in strasti, da zaplešejo brez njegovega vmešavanja. Njegov prvi aspekt 12. 7. je trigon na Jupiter in s tem se odpirajo vrata optimizmu, intuiciji, leva in desna možganska polovica se povezujeta za nove uvide in jasnino.



Naslednji dan, 13. 7. se povežeta v konjunkcijo Venera in Mars, in to v vročem in strastnem levu. Gre za izjemen trenutek, ki bo na nas vplival ves teden, ne le v torek, odpira nas ustvarjalnosti, veselju, ljubezni in strasti. Toda ker znata ljubimca v navalu strasti, ognja in radosti izgubiti nekaj pameti in razsodnosti, gremo lahko pri vsem tem veseljačenju, strasti in drami predaleč. Vpliv sam zase je poln kreativnosti, a če bomo noreli in neobrzdano pretiravali v uživanju, nas lahko pelje v skrajnosti, ki ne bodo imele tako prijetnih posledic, kot bi si želeli.



Tudi trigon Sonca in Neptuna, ki sem ga posredno omenila že v opisu narave mlaja, se bo dovršil v četrtek, 15. 7., in prinesel še dodaten občutek za to, kar je lepo, ustvarjalnost bo na vrhuncu, občutek povezanosti s celoto in slavljenje življenja tudi. Občutimo prelepo vibracijo tega trigona, naj se prav ugnezdi v naš spomin, da jo bomo lahko povlekli na plan, tudi ko bo življenje težko in se bo zdelo vse ena sama bitka.



Torej, čaka nas najslajši del poletja. Kliče nas k uživanju, veselju, zabavi, toda hkrati nam da vedeti, da vse to uživanje ni namenjeno samemu sebi, ni izguba energije in pozitivne motivacije, ampak je slavljenje vsega lepega, kar življenje premore. Trudimo se, da nas ne zanese predaleč v skrajnosti, ker, kolikor je ta energija sladka, potrebuje ravnotežje, da bi bila izkušena na najlepši način. Ustvarjajmo, pojmo, plešimo, ljubimo se, uživajmo v telesu, slavimo življenje, toda naj ne bo nekaj od zunaj in čisto materialno, naj bo polno duše in ljubezni.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: