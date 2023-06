Teden v zvezdah

Vikend s polno luno v strelcu nas lahko na neki način potiska v skrajnosti, prinaša nemir, po drugi strani pa nas rine v delovanje, raziskovanje, z optimizmom v nove podvige. Aspekti ta vikend so prijetni. Danes imamo vodni trigon Venere in Neptuna, ki prinaša romantično vzdušje. Močneje bomo čutili konjunkcijo Merkurja in Urana, ki prinaša vznemirjenje, zjasnitev določenih pogledov, tisoč idej, nekaterim pa družno s polno luno tudi nemir, nespečnost. Zapisujmo si ideje, zdi se, da nas bodo kar preplavljale, in čeprav bodo konstruktivne, uporabne in odlične tudi za finance, jih bomo pozabili zelo hitro.

V ponedeljek, 5. 6., Venera prestopi v leva, kjer bo ostala vse do 9. oktobra, to bo energija, ki se nas bo to poletje močno dotaknila. Prehod bo sprva z opozicijo na Pluton, ki je isti dan, lahko naporen. Naše želje, hrepenenja, strasti nas lahko ujamejo, obremenijo, želeli si bomo ljudi, stvari, zadeve, ki niso naše ali so za nas na neki način škodljive. Energija prinese strast in voljo po materialnem razvoju, kar je lahko konstruktivni vpliv, če želimo ohraniti pozitivno naravnanost, si le ponavljajmo mantro, da nočemo ničesar, kar nam ni dano.

Venera v levu bo prinesla bolj veselo, kreativno, uživaško energijo in dodala ob Marsu v levu še nekaj več ognja, strasti, samoiniciativnosti in potrebe pokazati se, izraziti se. Toda v tem tednu lahko zaradi kvadrata na lunina vozla ta potreba vnaša v odnose disharmonijo, tudi sami lahko delujemo nekoliko sebični in brez občutka za potrebe drugih. Ker so lunini vozli vezani na bika in škorpijona, omenjeni kvadrat prinaša tudi zapravljivost, nespametno vlaganje, izgube zaradi prevelikih želja. Bodimo modri in ne zapravljajmo več, kot zaslužimo. Venerin kvadrat bomo čutili večji del tedna, najmočneje 8. 6.

Merkurjevo potovanje po biku že dolgo prinaša v naše misli več pragmatičnega pristopa, a hkrati nas upočasnjuje pri intelektualnih podvigih. Konec tedna se bo sprva v petek, 9. 6., harmonično povezal z Neptunom, v nedeljo, tik pred prestopom v dvojčka, pa s Plutonom. Tako bomo konec tedna manj logični, a odprti za intuicijo. Sposobnost uvideti lastne vzorce je dobra podlaga za njihovo zdravljenje.

Čaka nas intenziven, vznemirljiv vikend z zanimivimi idejami in vznemirjenji. Nato moramo paziti, da nam egoizem in močne želje ne spraznijo denarnice in ne prinesejo premočne drame v odnose. Prisluhnimo intuiciji in dovolimo uvidom, da nas spremenijo.