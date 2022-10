Teden v zvezdah

Občutek, da se stvari ne bodo odvijale po naše, da bodo stare zamere prihajale na plan, da bomo težje utišali nezadovoljstvo ali bodo drugi spuščali nezadovoljstvo nad nas, je del procesa, skozi katerega gremo vsaki dve leti, ko Mars potuje nazaj. Čeprav je naporno, da skačemo iz kože pogosteje kot običajno in postavljamo meje, je lahko tudi koristno, da končno povemo stvari, ki so nas težile. A povejmo jih, ko smo mirni. Če bomo zadrževali besede, nam bo težje, same bodo skočile na plan. To je tudi čas za pravne bitke za stvari iz preteklosti.

Še vedno smo v obdobju med mrkoma, tako moramo imeti še veliko potrpežljivosti, saj smo še vedno v procesu sprememb. V tem obdobju je modro manj jesti, več piti in počakati s pomembnimi odločitvami. Lunin mrk bo 8. 11., takrat se proces počasi umirja. Planeti v škorpijonu prihajajo na južni lunin vozel in nas učijo spuščanja, opuščanja, nam pomagajo pri globoki transformaciji, v kateri smo.

V tem tednu se na nebu ne bo dogajalo veliko. Danes vstopi v škorpijona še Merkur, tako nas bo še malo bolj potegnilo navzdol, v predelovanje. Jutri je Mars stacionaren, potem se bo obrnil retrogradno. Na isti stopinji je že dolgo, a smo se že navadili nanj.

Prvi krajec bo 1. 11., izpostavlja kvadrat Saturna in Urana za Slovenijo; videti je več pritiskov, napetosti, lomov na družbeni ravni in omejujoče komunikacije, velika trenja med levimi in desnimi. Na osebni ravni bo več sentimentalnosti in občutka nemoči, vremensko več megle ali vlage.

V četrtek (3. 11.) pride Venera v konjunkcijo z južnim luninim vozlom. Težje bomo ustvarjali harmonijo, treba bo spustiti neko svoje veselje, ljubezen, tudi finančno so mogoče izgube. Venerina konjunkcija bo koristna, če smo se pripravljeni ustvarjalno v nekaj poglobiti, nekaj starega dvigniti na plan in predelati.

Časi, v katerih smo, zahtevajo od nas potrpljenje, predelovanje za nazaj, da gremo v globino in spustimo, kar je treba. Če si pomagamo še s čiščenjem garderobe, oddajanjem stvari, ki jih ne maramo, čiščenjem prostorov in uma, bomo najbolje izkoristili vpliv. Če je treba kaj povedati, če držimo v sebi jezo, zamero, je idealni čas, da jo damo iz sebe, le pazimo, da to naredimo nadzorovano. Da za ljubi mir ne povemo stvari, prinaša nezadovoljstvo in ustavlja življenjsko energijo.