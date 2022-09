Teden v zvezdah

Energije bo manj, pripravljali se bomo na nov začetek. Veliko bomo premišljevali o preteklosti, analizirali in predelovali, kar se je zgodilo. S tem bomo manj funkcionalni tu in zdaj. Več bo hrepenenja, v odnosih tudi iluzij, bolj bomo pasivni. Glede na to, da bomo pred mlajem, je prav, da se spočijemo, počistimo dom, odstranimo navlako, da lahko začnemo z novo energijo.

Mlaj bo v nedeljo, v ponedeljek bomo čutili postopno rast energije. Mlaj v tehtnici nas bo v naslednjem luninem mesecu usmeril v odnose. Njegova opozicija z Jupitrom lahko za nekaj časa prinese bolj blage temperature, predvsem pa več optimizma, pričakovanj, želja in napetosti, ker ne bomo mogli uresničiti vsega, kar si želimo. Konjunkcija Venere in Merkurja ter njun trigon na Pluton, ujeta v karto mlaja, dodatno sporočata, da bodo v tem času pomembni odnosi. Lahko se oživijo daljši odnosi ali se k nam vrnejo ljubljeni ljudje iz preteklosti. Finančno bo mogoče uresničiti cilje iz preteklosti, le dobro se je treba dogovoriti in uskladiti. Na osebni ravni mlaj ni videti naporen.

Na začetku tedna premislimo in uredimo finance, vpliv teh dogovorov za nazaj bo trajal večji del luninega meseca. Optimistični bomo in prijazni. To bo čas, da se z nekom globoko in temeljito prepletemo, povežemo, zavežemo drug drugemu. Okrepljena bo kreativnost. V začetku tedna bomo natančni, znali bomo videti vsako malenkost, zbrani bomo in prodorni. Če bi nas kdo hotel zmanipulirati, zavajati, mu ne bo uspelo. V tem času lahko odkrijemo pomembne skrivnosti.

Prva polovica tedna bo obarvana tudi s trigonom Marsa in Saturna. Na vojnih območjih lahko pride do ideje za dogovore, ki jih bo preplavila drama. Na osebni ravni bo ta trigon prinašal vztrajnost, delavnost. Čas je za obisk fitnesa, saj nam bosta fizično delo ali šport prinašala dobro počutje. V četrtek, 29. 9., Venera vstopi v svoje znamenje in prinaša večjo potrebo po harmoniji, ljubezni, lepoti. V odnosih bomo naredili marsikaj, da ne bi bilo napetosti in bi se vsi razumeli. Hkrati bomo dali več nase, si kupili kaj lepega, šli k frizerju, kozmetičarki.

Za vikend si spočijmo, pojdimo v naravo, očistimo dom. Od ponedeljka bo vedno več energije, veselja, lahko se vrnejo ljudje iz preteklosti, oživijo strasti, več bo priložnosti za pametne finančne odločitve. V prvi polovici tedna bomo delavni, vztrajni. Od četrtka nam bo pomembnejša zunanjost, ljubezen bomo izražali z objemi, poljubi, darilci.