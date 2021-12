Teden v zvezdah: Nič kaj lepi obeti za praznike

Praznično vzdušje narašča, tudi energije je več, v odnosih in finančnem pogledu se bodo k nam vračale stvari iz preteklosti, ki niso bile pravilno narejene in čakajo, da jih uredimo. V finančnem pogledu bo mogoče prišla k nam kaka kazen, dolg, nekaj, kar smo naredili narobe in bo treba urediti. Na srčni ravni pa se vračajo ljudje iz preteklosti, če ne v živo, vsaj v domišljiji. Predelovanje nas lahko vodi precej globoko, a nam prinaša pomembno čiščenje, če smo le dovolj pogumni.

Ker sta Saturn in Uran že nevarno blizu in se pri nas vežeta na 4. in 2. hišo, se lahko pri nas zgodijo vremenski ekstremi, ki prinašajo dodaten strošek državi. Svetovno pa je to energija družbenih napetosti, uporov, pritiskov na svobodo posameznika.

Vikend bo obarvan z napetostjo in vznemirjenjem ščipa. Veliko verjetnosti je, da nas bo Luna nosila, vozila, zapeljala iz ravnotežja. Na srečo je vezana na Jupiter, tako da marsikomu le prinaša upanje, razvoj, napredek, olajšanje. Jutri, 19. 12., se poleg ščipa zgodi tudi obrat Venere nazaj in kvadrat Merkurja in Kirona. Tako bo poleg vznemirjenosti v zraku še občutek, da nas nekaj zadržuje in upočasnjuje, najbolj ljudi z več planeti v biku in tehtnici. Ljudje s poudarjenim znamenjem dvojčkov in device pa lahko slišijo težke in boleče novice ali so zdravstveno občutljivi. Nedeljski večer zna biti prijeten.

V ponedeljek bomo bistri, znali s tehnologijo in številkami, saj se Merkur veže s trigonom na Uran.

Torek zna biti naporen za čustva, čutili bomo pritisk v odnosih. Bo pa 21. 12. zimski solsticij, prehod Sonca v kozoroga, poseben čas, ko si moramo v najdaljši noči zaželeti kaj čudovitega in lepega, iskati mir v temi in svoji globini.

V petek, 24. 12., bo mundani kvadrat Saturna in Urana, ki že vse leto nosi napetosti in družbene spore, znak, da stari sistemi razpadajo. Energijo kvadrata čutimo že dolgo, a v sredo zvečer lahko na družbeni ravni pride nekaj na plan, kar nas bo še bolj obremenilo in zatreslo. Glede na to, da se vse to dogaja na božične praznike, moramo še bolj iskati mir v sebi in paziti na ljudi okrog sebe. Ker se bliža še druga konjunkcija Venere in Plutona, ne bodimo skopi, opazimo krizo ljudi in pomagajmo, če le lahko. Pri sebi pa spuščamo navezanost.

Nič kaj lepi obeti za praznike. Ko je najtemnejše, in v času solsticija je tudi konkretno največ teme, je treba najti lučko v sebi in jo prižgati. Toda solsticij je tudi točka upanja, kajti noč ne bo več pridobivala moči, ampak bo vedno krajša. Naslednje leto prinaša pomiritev in novo upanje. Ne izgubimo se v temi, ohranimo ga.