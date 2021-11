Teden v zvezdah: Bližamo se sončevemu mrku

Bližamo se sončevemu mrku in premetavale nas bodo spremembe, pozitivne ali negativne, odvisno od vpetosti mrka v našo karto. Pomembno je, da smo čim bolj mirni, da ne delamo drame, spuščamo vse, kar mora iti, a se hkrati veselimo nove energije in začetka.

Družbene bitke se ne bodo končale, toda najbolj temačen del je kljub temu že za nami. Tudi kar se Slovenije in bolezni tiče, se približujemo vrhuncu, ki bo okrog 11. 12.

Kljub padajoči Luni, s katero se poslavljamo od preteklosti in pripravljamo na nove začetke, bodo aspekti v tem času prijetni, s tem bo znosnejši čas mrkov, ko nas guga na eno in drugo stran.

Spodbudno se bo Merkur povezoval iz strelca. Čeprav tu ni najbolj analitičen, bolj filozofski in idealističen je, nam bo nosil zjasnitev (29. 11.), dobro koncentracijo, jasen uvid v zdravstvene težave, spodbudne informacije o novih ali alternativnih načinih zdravljena (30. 11.). Ozaveščanje o zdravstveni problematiki bo izjemno, dobili bomo več občutka svobode, več optimizma, da se lahko problematiko reši. Tudi pri drugih intelektualnih izzivih bomo jasni, odgovorni in iskali bomo alternativne, izvirne načine reševanja problemov.

Stacionarni Neptun nas bo čaral s hrepenenji in budil ustvarjalnost. Venera je vstopila v senco in nekaj mesecev bo poudarek na odnosih, lastni vrednosti in finančni varnosti. V tem tednu se bo energija vrtela okrog ljubezenskih hrepenenj, sanjarij in strasti. Njen skorajšnji stik z Marsom in aplikacija k Neptunu naznanja, da se bomo želeli igrati skrivne strastne igre, veliko bo hrepenenja po tem, da nas nekdo začara. Koliko bodo imele te sanjarije konkreten epilog, je odvisno od naših kart, nosilo pa nas bo v vsakem primeru. Je pa energija, ki se sproža, kreativne narave, tako umetnikom predlagam, da jo spremenijo v glasbo, pesmi, filme, knjige, kajti tam bo trajala dlje in bo bolj čarobna.

Sonce bo precej aktivno in omogočalo našim mislim, da se umirijo, dalo nam bo jasno sliko o tem, kar poskušamo razumeti (29. 11.). Nato pa njegova aplikacija v sekstil s Saturnom prinaša do srede (1. 12.) odgovornost, treznost, sposobnost vodenja in načrtovanja za naprej. Nato bo energije manj, v četrtek in petek bo bolje več počivati, piti, odstranjevati stvari, ki jih ne potrebujemo več, da naredimo prostor za novo, ki se bo rojevalo od 4. 12.

Negotovi čas med mrki ne bo tako napačen. Nosila nas bodo ljubezenska hrepenenja, ki jih lahko spremenimo v umetniška dela, navdih, strast. Hkrati bomo resni, delavni in odgovorni. Četrtek in petek pa sta namenjena počitku, predelovanju, odstranjevanju, meditaciji.