teden v zvezdah

Modro je zaključevati projekte, vizualizirati, načrtovati nove začetke, ki naj se zgodijo šele v času novega Luninega ciklusa. V soboto vstopi Mars v svoje znamenje in energije bo več, tudi borbenosti. Mars je v škorpijonu podoben kot Bruce Willis v filmu Die Hard, v nenehni bitki, zdi se, da bo stokrat umrl, a zmore nemogoče. In ker tak močni bojeviti Mars koraka proti kvadratu s Saturnom, s katerim se bo zapletel šele naslednji teden, nam je jasno, da bo imel veliko ovir, izzivov, trdnih kot skala. Čaka nas več trenj in napetosti, kot smo jim bili priča doslej. Takih bolj na nož, zares, brez olepšav.

Sobota, 30. 10., prinaša težje energije, lahko nižje temperature, predvsem pa dvome o lastni vrednosti, naporno avtoriteto in občutek, da smo ujeti v to, kar se mora, zato bo manj radosti, veselja, več skrbi, obveznosti in odgovornosti. Kvadrat Sonca in Saturna nas kliče, da odgovornosti sprejmemo in nosimo na ramenih, če so le smiselne in za širše dobro.

1. 11. in 2. 11. bomo čutili še tretji trigon Merkurja in Jupitra, tako bo več pozitivnih novic, dogovori bodo bolje stekli in nekaj, za kar smo se dolgo trudili, se bo končalo z uspehom. Nato Merkur potuje v tretji kvadrat s Plutonom (eksakten bo 2. 11.) in nas še zadnjič povpraša, na kateri strani smo, se bomo odločili misliti temno ali uporabili moč misli, da kaj iz svojih globin sprostimo, odkrijemo, razumemo. Od torka dalje bomo vedno močneje čutili tudi energijo mlaja, v kateri je opozicija z Uranom, kar prinaša potrebo po osvoboditvi, prekinitvi, ločitvi, da se nekaj, kar ne deluje več, konča. Kje vse se bo treslo, ali bo tudi narava grmela, z vetrom, nevihto, ali se bo treslo predvsem na političnem parketu med opozicijo in vlado, kdo ve. Toda ne bo se le treslo, nekaj bo tudi počilo in želja po spremembi bo naraščala. Kotni Saturn nakazuje več hladu, pritiskov, naporov, težke čase zaradi pritiska od zunaj. Mlaj bo v četrtek zvečer.

Venera bo na zadnjih stopinjah in do petka vnaša več optimizma v odnose in na finančno področje, toda ker 5. 11. prestopi v kozoroga, v katerem bo retrogradna, obljublja soočanje s finančno krizo, v odnosih bomo bolj pragmatični, a tudi bolj hladni, manj čustveni, bolj preračunljivi. Ker vemo, da se bo v soboto, 6. 11., še Merkur premaknil v škorpijona, se zavedajmo, da nas čakajo težji časi, z manj veselja, več muke in truda, dela, z manj občutka za soljudi. Določenim bitkam, ki smo se jim do sedaj izognili, se v naslednjih tednih preprosto ne bomo mogli več.