Teden v zvezdah

Po nekoliko nemirnem vikendu sledi dokaj lagoden teden, ko si bomo kaj privoščili, bolj lenobni bomo. Le 28. 10. zvečer nas bodo potresali ponovna realnost omejitev, dvig števila okuženih in težave s cepivi.

Sonce se danes potopi v globine škorpijona, tako bomo tudi mi nekoliko bolj temačni, skrivnostni, k ciljem nas bodo gnali strasti, čustva, znamo biti sem ter tja popolnoma nekompromisni in brez občutka za vse okrog sebe. Globine škorpijonskih voda bodo odplaknile optimizem, jasnost in samozavest, po drugi strani pa bo Sonce prineslo svetlobo v najbolj temačne in skrite nezavedne sile, omogočilo nova spoznanja, vpoglede in s tem prineslo možnost njihovega sproščanja, preobrazbe. V tem tednu Sonce še nima aspektov, nato pa se bo znašlo v T-kvadratu in bo več pritiskov in bolj grobih trenj.

Merkur pridobiva hitrost, tako se bo tudi življenje vrtelo bolj naprej, v novo. Čez vikend prinaša nemir, napetost, prehitro mentalno delovanje, težave z moderno tehnologijo in hektično vožnjo.

Venera bo v tem tednu najbolj aktivna. Njena postavitev v strelca kliče po velikih ljubeznih, velikih zaslužkih, velikih radostih in užitkih, njena aplikacija v kvadrat z Neptunom pa vse do 27. 10. prinaša nestvarnost v pričakovanjih in željah, nekaj zmede in posledično razočaranj, a ker se iz omenjenega kvadrata spušča v sekstil s svojim dispozitorjem, bo kljub zmedi, pretiravanju in napakam prinesla veselje, optimizem, priložnosti in veliko dobrega, okusnega, razvojnega.

Mars v tehtnici, razen z Luno, ne bo imel več aspektov, tako bo volje, borbenosti, delavnosti vsak dan manj. Lenobe pa s tem več. Upadla bo volja do borbe, lahko se počutimo tudi nekoliko poklapane, kot da naša borba ni prinesla rezultatov. Toda glede na to, da smo v času krompirjevih počitnic, je prav, da pustimo svoje bitke in si spočijemo, se odklopimo, kaj lepega doživimo.

V četrtek, 28. 10., ponoči bo zadnji krajec v znamenju leva. S tem naj bi se nam odprle moč in jasnost naših ciljev, lastne poti. Ker bo v krajec s T-kvadratom povezan še Saturn, prihaja ali mraz ali strahovi in skrbi, še najbolj povezani z lastno vrednostjo ali finančno varnostjo. Realnost težke finančne situacije, v kateri smo kot narod, in nenehnega draženja življenja bo vedno bolj jasno pritiskala na nas. Kotni Neptun pa bo prinašal ponovno dvige številk obolelih in okuženih ter prinašal na plan nova spoznanja o cepivih.

Po vznemirljivem vikendu prihaja nekaj prijetnih dni, ko bomo zajemali življenje z veliko žlico. Toda v četrtek nas krajec ozemlji, pokaže omejitve in težave, tako zdravstveno kot finančno.