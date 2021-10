Teden v zvezdah

Bližamo se polni luni, kar pomeni, da bo v zraku veliko energije, a hkrati veliko napetosti. 18. 10. se naprej obračata Merkur in Jupiter, tako da bomo zapuščali zmeden čas, ko smo se morali ukvarjati s preteklostjo. Postopoma bo marsikaj bolj jasno in razumljivo.

Seveda sta planeta nekaj časa še nepremična, nato pa pridobivata hitrost, tako tudi ne bodo vsi problemi rešeni v tem tednu, se pa bo čutilo, da se energija obrača in da ne bo več tako konfuzno in kaotično, da bo sem ter tja tudi več priložnosti usmeriti se v prihodnost in ne nenehno predelovati le preteklosti.

Vikend z Luno v ribah nas bo naredil bolj pasivne, sprejemajoče, lahko bomo iskali odklop. Povezovanje Merkurja in Venere bo konec tedna barvalo z več smeha, druženja, prijazne komunikacije. 17. 10. pa bo Sončev kvadrat s Plutonom prinesel več pritiskov pomembnih avtoritet in se lahko ponovno občuti pritisk nad ljudstvom. Venera v strelcu prinaša nekaj optimizma in veselja, najbolj, ko se harmonično veže na Merkur.

Ta vpliv bomo čutili nekoliko dlje, čeprav bo eksakten šele 17. 10. Odpiral nas bo za soljudi, da bomo znali kako prijetno reči in se znali bolj harmonično povezati.

Merkur, Mars in Sonce se premikajo po tehtnici. To nas lahko dela neodločne, nas meče iz ravnotežja, vitalne energije bo vsak dan manj. Toda ko bo šlo za timsko delo, za skupne projekte, znamo v ponedeljek in torek dosegati uspehe, skupne moči nas bodo pognale v razvoj, napredek, saj se Mars in Jupiter povezujeta v zračni trigon.

V drugi polovici tedna bo vitalne energije vedno manj, saj bo Sonce potovalo po zadnjih stopinjah tehtnice. Kljub temu bo več jeze in napadalnosti, ki izhaja iz projekcije, saj se Mars s kvadratom poveže s Plutonom. V drugih bomo videli srž težav, napak, premalo bomo kritični do sebe in svojih motivov in vzgibov. Koristno bi bilo to intenzivno energijo izkoristiti za timsko delo, izjemno fizično aktivnost, trenutke, ko gremo prek svojih fizičnih možnosti za nekaj skupinsko koristnega.

Dokaj nemiren teden je pred nami. Vikend bo čas odklopa in počitka, dobre družbe, smeha. V nedeljo bomo spet čutili pritiske. Postopoma se bomo vedno manj počutili ujete v preteklo in se bomo obračali naprej v novo. Začetek tedna bo energije za sodelovanje in povezovanje več, timsko delo nam bo prinašalo zadovoljstvo in uspehe. Sredi tedna bo ščip v ovnu, s tem bo malo manj potrpljenja, več napetosti in nemira.

Lahko pa tudi več jeze in sovražnega prerekanja. Poskusimo nemirno energijo uporabiti za gradnjo in pomoč soljudem, ne za rušenje, spodbujanje projekcij in sovraštva.