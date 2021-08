Teden v zvezdah

Vikend z Luno v mirnem biku obljublja, da bomo delovali mirno, premišljeno, praktično, znali uživati življenje, in čeprav se bliža šola, ohranili zadovoljstvo ter nekaj počitniškega ritma in občutka. V nedeljo, 29. 8., Sonce kvadrira os Luninih vozlov, tako se bomo nekateri soočali s težavo vodenja ljudi, drugi pa s problemom samozavesti in iskali zdravo ravnotežje med lastnimi in tujimi cilji. Merkur na koncu znamenja nam bo omogočal bolj zrel pogled.



V ponedeljek, 30. 8., Merkur vstopi v tehtnico, kjer se bo mudil dolgo, vse do začetka novembra, saj se konec septembra obrača nazaj in s tem podaljša potovanje po tem znamenju. S tem premikom bomo tudi mi manj usmerjeni v vsako malenkost, delo in red, vedno bolj pa v harmonijo, odnose in povezovanje.



Ko bo potoval prek tehtnice, bo trikrat vezan s trigonom na Jupiter in kvadratom na Pluton, tako bomo potisnjeni v odločitev, ali se bomo pustili zmanipulirati, potisniti do dna s težkimi mislimi ali se bomo dvignili in s ptičje perspektive ohranili tudi optimizem. Prvi krajec, ki bo v ponedeljek, 30. 8., obljublja spodbuden začetek šole, brez hudih omejitev in težav. Vreme pa je v začetku tedna lahko nekoliko hladnejše.



V torek, 31. 8., popoldan Luna aktivira opozicijo Marsa in Neptuna, ki bo eksaktna v četrtek, 2. 9., zvečer in prinaša nekaj dni, ko bomo energijsko bolj na dnu, lenobni, hkrati pa moramo paziti, da z nami nekdo ne manipulira, nas zavaja ali isto počnemo mi z drugimi. Vsekakor se bo treba organizirati, narediti načrt in slediti svoji poti, drugače bomo lenobni ali ne dovolj osredotočeni. Ker je pri tem Luna še padajoča in se premika proti mlaju, bo še toliko več utrujenosti, počasnosti in se bo zdelo, da ni pravega poriva za nič. V takih dneh nam pride prav rutina, disciplina, ničesar ne smemo na novo začeti, lahko pa se na nove začetke pripravljamo. Nujno pa je počivati in se ozirati navznoter, poskusiti razumeti, kaj je treba spustiti in čemu se pred mlajem odpreti.



3. 9. se Merkur poveže z osjo Luninih vozlov, tako bomo hitreje našli spravo, se znali uskladiti, povezati, se razumeti.



Po mirnem in treznem vikendu, ko se bo treba paziti le pretiranih izpadov ega, torej sledi postopno padanje energije, od torka do četrtka smo lahko precej izčrpani ali samo zelo lenobni in težko osredotočeni na svoje delo. Le umetniki ste lahko ravno v teh dneh zagnani za delo in ustvarjanje. V petek je videti veliko možnosti za spravo, pogovore in usklajevanje. Petkove večerne ure pa obljubljajo tudi priložnosti za veselje in zabavo.

