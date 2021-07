Teden v zvezdah

Približujemo se mlaju, zato čas ni namenjen novim začetkom, ampak zaključevanju. Idealno je, da se v tem času malo spočijemo, se imamo lepo in se naužijemo lepega. V tem obdobju sta poudarjeni obe najbolj poletni znamenji, tako lahko pričakujemo zelo k počitku in užitku usmerjeno energijo.



Čez vikend se bo treba še miriti, saj bo več vroče krvi. Sovražne in nestrpne reakcije ljudem prinašajo nemir, več pa je lahko v tem času tudi cestnih nezgod. Na srečo v soboto, 3. 7., popoldan prehod Lune v znamenje bika nekoliko omili naporno energijo težjih Marsovih aspektov. V nedeljo, 4. 7., pa nas poleg hitrih jeznih odzivov lahko boli tudi dejstvo, da se nas ne upošteva dovolj, da se nas ne ceni, na površje lahko pridejo rane, povezane s samozavestjo, jazom. Kar pogumno pojdimo skozi vse to, predihajmo in se zavedajmo, da naši odzivi nimajo toliko z realnimi sprožilci sedanjosti, ampak veliko več z izkustvi iz otroštva.



Ponedeljek, 5. 7., se nakazuje v spodbudnih energijah razumevanja in ljubezni, saj se Venera harmonično veže na os Luninih vozlov, hkrati pa bomo jasni, odprti za novosti in pripravljeni stvari videti in dojeti v novi, sveži luči, saj se harmonično povezujeta tudi Sonce in Uran.

V torek, 6. 7., Lunin vstop v znamenje dvojčkov in še zadnji kvadrat Merkurja in Neptuna zaključujeta daljše obdobje zmede, laži in zablod, toda preden bomo spet normalno delovali, bo treba videti napake preteklosti, spregledati zablode in spustiti še zadnje iluzije.



V sredo, 7. 7., in četrtek, 8. 7., se bo Venera iz leva ujela v T-kvadrat s Saturnom in Uranom, kar pomeni, da bomo v ljubezni delovali zahtevno, sebično, trdo in neizprosno. V obrambi pred srčnimi ranami lahko uničujemo in rušimo čisto smiselne odnose. Soočimo se s svojimi notranjimi strahovi pred izgubo ter uvidimo sebičnost svojih želja, pa bo manj tresenja odnosov.



V petek bomo že tik pred mlajem v raku, zato ne ravno aktivni, bolj utrujeni. Kot vedno pred mlajem nas življenje kliče, da se ozremo vase in zavestno spustimo vse, kar za nas ni pravo in koristno, ter naredimo prostor za novo, sveže.



Kot vidite, je obdobje pred nami kar pestro. Čez vikend nadzorujmo svojo jezo in najdimo konstruktivne načine, da jo sprostimo, pozorni pa moramo biti tudi na cesti. V sredo in četrtek pa ozavestimo svoje otroško, nerazumno obnašanje z ljubljeno osebo, ki nekompromisno zahteva svoje, in raje najdimo srečo v sebi, ne zunaj sebe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: