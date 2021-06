Teden v zvezdah

Odhajamo iz najbolj dramatičnih obdobij tega leta in vstopamo v bolj sladek čas poletja. Ker bomo v najbolj aktivnem delu Luninega ciklusa, saj se bližamo polni luni, ki bo 24. junija, bo kljub prijetnosti še vedno veliko življenjske energije tudi za delo in doseganje ciljev.



Vikend bo v energijah prikupne Lune v tehtnici v medsebojni recepciji z Venero, kar nosi pasivno, prijazno, radostno energijo. Hkrati se Jupiter ustavlja, da bi se obrnil retrogradno, in ker je v svojem znamenju ter v bližini močne zvezde Formalhaut, imamo posebno energijsko stanje, ki nas kliče v notranji svet po navdih, stik s tistim, kar ni le materialno. Naj bo vikend res vikend, naužijmo se lepih trenutkov in prijetnih odnosov.



21. junija bo poletni solsticij in z njim bo moč sonca in svetlobe največja. Karta rakovega ingresa je kazalka energije poletja, in zdi se, da bo pri nas prijeten čas z več svetlobe, upanja in optimizma. Prehod Sonca v raka prinaša manj mentalnih vznemirjenj, več miru, čutenja svojih lastnih potreb. Isti dan bomo imeli trigon Venere in Neptuna ter retrogradnost Jupitra, tako bo dan poln navdiha, kreativnosti, bolj nas bodo nosila ljubezenska hrepenenja.



23. junij bo prijeten, saj se Sonce in Jupiter harmonično vežeta, prinašata upanje, navdih, odpreta pot za razvoj in napredek. Seveda dnevi pred polno luno lahko prinašajo premočne reakcije, a se zdi, da prej pretiran optimizem kot kaj negativnega. Na ravni ljubezni ali denarja lahko želimo preveč, nas nekaj obseda zaradi Venerine opozicije s Plutonom, tudi če dobimo, kar si želimo, ne bo pravega zadoščenja, tako da spustimo in dopustimo, da se zgodi, kot se mora. Merkur bo stacionaren, zato se lahko zdi, da se bo življenje upočasnilo, a ker se obrača direktno, je to znak, da bo vedno manj kaosa, laži in mentaliziranja ter da bomo počasi stopali naprej, v nove zgodbe, modrejši in bolj zreli.



V četrtek je polna luna, izjemno pomembna za Slovenijo. Mogoče bomo v tem času prevzeli vodstvo EU ali je povezano z našim 30. rojstnim dnem. Vsekakor nam polna luna obljublja novo upanje in pozitivnejše spremembe. Na zasebni ravni pa tudi upanje, obljublja, da se ovire umirjajo in se bo dalo v naslednjih dveh tednih želje, interese pripeljati do cilja.



Konec tedna je stacionaren Neptun, tako bomo morali še enkrat pogledati realno sliko in se soočati z iluzijami preteklosti. Obrat lahko obarva praznični konec tedna v bolj pasivno energijo.



Odpirajo se boljši časi. Več bo upanja, harmonije, marsikaj se bo speljalo, ne bo nas vleklo v predelovanje preteklosti.

