Teden v zvezdah

Luna raste in mrki so za nami, s tem je nekaj več energije in lažje se soočamo z zadevami. Kljub vsemu popotresni sunki mrkov še vedno vznemirjajo naš svet, in ker je v noči na torek mundani kvadrat Saturna in Urana, se življenje še ne bo umirilo, ampak so možne nepričakovane vremenske tegobe, več tresenja zemlje, na družbeni ravni več strahu zaradi neželenih sprememb.

Kljub temu je konec tedna obarvan z energijo zasebnega, osebnega. Veliko aspektov Venere nakazuje, da bomo predelovali idejo ljubezni, zasebnih odnosov. Ker tvori Venera precej vezi, kvadrat s Kironom danes ter inkonjunkcijo s Saturnom in sekstil z Uranom jutri, bo ljubezensko doživljanje pestro. Po eni strani bomo naelektreni z željo po nekom, po drugi nas bo bolelo nekaj, povezano s to ljubeznijo, ali nas bo strah izgube. Na srečo sta tako Luna kot Venera v mirnem raku, tako bomo rano preživeli mirno. Ljudje lahko stopajo na naše rane, včasih popolnoma nezavedno, in na nas je, da gremo skoznje mirno in zavestno.

Sonce kvadrat Neptun (14. 6.) bo v to ranljivo vzdušje prinašal še slike porušenih sanj in spopadanje z lažnimi podobami. Budi namreč ranljivost. Hkrati smo lahko tudi preveč idealistični in si slikamo nerealne cilje. Omenjeni ponedeljek bo tudi družbeno naporen dan. Sploh zvečer, ko bo Luna budila problematiko Saturna in Urana, ki jo čutimo že tedne, a bo njen pritisk prav zdaj dosegel vrhunec. Gre za mundani kvadrat, osebno pa se nas bo dotaknil samo, če se veže na natalno karto, vsekakor pa, ker smo del družbenega, lahko čutimo zaradi njega več strahu in negotovosti, ker se bo zdelo, da življenje ni stabilno, da se hočejo na silo zgoditi spremembe, zato bomo pod močnim pritiskom. Trda realnost sprememb se lahko prav zareže v našo notranjost. V karti Slovenije bo kvadrat ravno na ravni 2. in 4. hiše, kar prinaša finančne težave zaradi vremena.



18. 6. bo prvi krajec, ki nakazuje, da se bomo obračali bolj v zasebno, iskali srečo v delu okrog doma in doma in se poskusili umakniti družbenemu. Trigon na Pluton in črno Luno pa sporoča, da bomo sposobni tudi zelo globoke notranje transformacije, če smo usmerjeni bolj v duhovno. Ker je Jupiter tik pred obratom, bo te energije še toliko več.



Konec tedna se bomo torej najbolje počutili v domačem in varnem okolju. Predelovali bomo srčna vprašanja. Ljubezenske rane se nas bodo dotikale globlje, kot bi želeli, če gremo pogumno skoznje, se lahko prižgejo nove iskrice. Ponedeljek bo naporen. Lahko nagaja narava, lahko bo naporno vzdušje in občutek, da je svet trd in nas potiska v spremembe, ki jih ne želimo. Proti koncu tedna pa bomo zadovoljstvo iskali doma.

