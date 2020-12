Teden v zvezdah

Veliki premiki in konjunkcija so za nami, vstopamo v mirne in za praznike prijazne energije. Do sobote (26. 12.) bo Luna potovala po mirnem biku, kar bo kot naročeno za praznične dni, saj bo tako lažje prenesti napetosti in nezadovoljstvo, se potruditi za boljše odnose in veselje. Hkrati bomo čutno odprti za kulinarične užitke ter bomo znali počasi, a z užitkom živeti v svojih malih oazah ljubezni in podpore. Merkurjev božični trigon na Uran prinaša novosti, odprtje, svobodo, nove poglede, dojemanje, zanimive pogovore in spoznanja.



Razum nam bo dobro delal, veliko bo zanimivih prebliskov. Podobno bo na nas vplival trigon Sonca in Urana, ki bo eksakten v ponedeljek, 28. 12., a aktiviran z Luno kak dan prej, ki prinaša občutek svobode, odprtosti, novosti, več zavesti, jasnosti. Premik Lune v dvojčka v nedeljo, 27. 12., prinaša vznemirljivo energijo, manj bomo pasivni, več bo potrebe po komunikaciji in igri. Ne bosta nam več dovolj le hrana in pijača, potrebovali bomo dobro knjigo, film, pogovore, razbiti statičnost preteklih dni.

Ker se bližamo polni luni, ki bo v noči na sredo, bomo prej lahko bolj čustveni in dramatični.



Venerin kvadrat na Neptun, ki bo eksakten v sredo, 30. 12., prinaša tudi več iluzij, pasivnosti, odvisnosti in pretiranega iskanja zadovoljstva v sladkem, odklopu, romantiki. Ker bo kvadrat koten v karti polne lune, bomo te dni precej pasivni. Karta polne lune, ki barva energije naslednjega tedna, je videti še v dokaj kriznih energijah. Ascendent v škorpijonu in Luna v 8. hiši sta znanilca, da bo smrtnost kljub praznikom še velika, opozarjata, da ne smemo pozabiti na odgovornost, epidemijo in resnost situacije. Močno poudarjena 2. hiša karte polne lune naznanja, da se išče rešitve, povezane s finančnim področjem.



Zaradi njene vezi na Uran v biku je jasno, da je edina rešitev problemov prožnost. Očitno se je v krizi moderna tehnologija izkazala kot pomoč za delovanje družbe.



Praznični dnevi bodo obarvani v mirne energije bika in bodo prinašali zanimive pogovore, prebliske in iskanje rešitev s pomočjo sodobne tehnologije. Čeprav se ne bomo mogli objemati, se bomo povezovali na drug način. Polna luna je opozorilni znak, da nikar v gnečo, da nas hrepenenje ali želja po darilih ne porineta v še večjo krizo. Bodimo modri.