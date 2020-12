Teden v zvezdah

Vse do ponedeljka (14. 12.) bo še zelo nizka raven energije, saj bomo pred mlajem, hkrati pa nas bodo tresle spremembe, ker smo v času mrkov. Mrk vsakega od nas nekoliko po svoje stresa, odvisno, na katero natalno zgodbo pritiska. Spremembe mrka so lahko tudi pozitivne. Družbeno mrk nosi dve smeri, zmedo in kaos v zdravstvenem in političnem smislu, toda vedno več samoiniciative in moči nevladnih organizacij ter spremembe, ki jih te prinašajo družbi.



Današnja sobota z Luno v škorpijonu prinaša strast, globino in intenzivnost. Ker bomo pred mlajem, ni čas za zunanje aktivnosti, ampak je energijo dobro usmeriti vase za prečiščevanje prastarih vzorcev, ki nimajo nič s tem, kar je realno in kar želimo.



Nedelja (13. 12.) tik pred mlajem in z Merkurjevim kvadratom na Neptun prinaša slabe novice, zmedo, odvisnost, laži. Bodimo pozorni in ne verjemimo vsega, kar se nam reče ali preberemo. Na dan popolnega mrka (14. 12.) bomo imeli še dva aspekta: Merkur na južnem vozlu, kar lahko pomeni izgubo vere ali informacije iz preteklosti, ki nekaj osvetljujejo, ter Venerin sekstil na Jupiter, toda iz težkih znamenj in s poznih stopinj, tako da radosti sekstil ne nosi, lahko pa prinaša finančni dogovor, ki bo izboljšal situacijo. Na zasebni ravni je mogoče najti globino povezanosti z ljubljeno osebo, se iz teme in bolečine obrniti v skupno rast in razvoj.



Merkurjev trigon z Marsom 15. 12. spodbuja odločnost, drznost, prinaša novosti, novice, napredek. Venerin sekstil na Saturn z zadnje stopinje na isti dan ni znak sreče ali napredka, deluje temačno in turobno. Pozitivna novica pa je, da Venera popoldan preide v strelca in postopoma prinaša boljše odnose, več veselja, upanja in zaupanja v odnosih.



V četrtek (17. 12.) preide Saturn v novo znamenje in na prvo žogo nosi stres, dolgoročno pa osvoboditev, odprtje, prevlado razuma nad strahom in paniko; razvoj, napredek, jasnost in s tem več potrebe in moči priti do sprememb, ki jih potrebujemo. Ker se v soboto (19. 12.) premakne v vodnarja še Jupiter, bo več občutka, da vstopamo v drugo obdobje, ko bodo nadzor, panika in strah za nami in se bomo problemov lotevali trezno, razsodno in predvsem s sodelovanjem za skupno dobro.



Zgodovinsko gre za pomembno obdobje, ko vstopamo v več svetlobe, upanja, moči za razvoj. Imeli bomo možnost, ali izbiramo nemoč, ujetost ali razum, treznost in odločnost. Čeprav zdravstveno še nismo iz težav in lahko mrk celo doda nekaj problematike, bomo imeli več moči kot družba in prek nevladnih organizacij dvigovati vibracijo in se odločiti za spremembe za dobro vseh.