Teden v zvezdah

Vse do 11. 5. bo Luna še vedno padajoča, tako bo energijska raven nekoliko nižja, čas ni primeren za nove začetke, je pa vsekakor dobro, da o njih premišljujemo, jih načrtujemo in se pripravljamo nanje. Torkov mlaj prinaša mirnejši lunin mesec, idealen za začetek bolj zdravega načina hranjenja, zdravih dnevnih rutin. Nakazan je v dokaj mirnih energijah. Le v zadevah vojske in tujega denarja se lahko dviguje prah, nekaj tudi jeze, vendar se bo zaradi pritiska našlo tudi hitre rešitve.



Jupiter bo do 14. 5. na zadnji stopinji vodnarja, s čimer bo v zraku več duhovne energije, jasnih vizij za prihodnost, bolj bomo meditativni, konkretno pa ta vpliv še nekoliko upočasnjuje razvoj in bo šele Jupitrov premik v ribi 14. 5. prinesel novo energijo, novo upanje, razvoj.

Danes Venera iz Plejad tvori kvadrat na Jupiter na koncu vodnarja in paziti bomo morali, da v nečem ne pretiravamo, da nas navezanosti, želje in užitki ne vodijo prek moralnih meja ali samo mečejo iz ravnotežja. Venerin prehod v dvojčka 9. 5. nas bo naredil manj umirjene in čutne, a bolj razigrane. Po novem bomo iskali veselje v klepetih, pogovorih, v vsem, kar je hitro in vznemirljivo.



Merkur v svojem znamenju prinaša razsodnost, iznajdljivost, hitrost in gibčnost, v konjunkciji s severnim Luninim vozlom (10. 5.) nas potiska k prilagoditvi in komunikaciji, povezovanju, v trigonu s Saturnom (12. 5.) pa tudi v načrtnost, treznost, dober spomin. Njegova spodbudna vez na Kiron (11. 5.) dodaja pripravljenost k iskanju rešitve zdravstvenih težav bolj celostno, alternativno.



V tem času nam nagaja le Mars, a bomo tudi znali najti hitro rešitev, če bomo le budni. Marsov kvadrat s Kironom nakazuje rane zaradi agresije, ki izhaja iz nemoči. Če bomo okretni, iznajdljivi (Mars sekstil Uran), bomo nekako hitreje pobegnili od teh ran, našli boljše načine za ščitenje svojih meja in se ne bomo postavili v tako ranljiv položaj, kot bi se drugače. Oba aspekta bosta v sredo, 12. 5.



Ker je Mars povezan tudi z vozli, je potrebna previdnost, da naša agresija ne rani ljudi, ki so povezani z nami, kljub temu pa bo hitro postavljanje meja učinkovita rešitev, da ne pride do težav.



Čeprav se Merkur upočasnjuje in je Jupiter na zadnji stopinji, so možni, če bomo le zbrani, zanimivi pogovori, uvid v to, kar nas čaka v bližnji prihodnosti. Novo energijo in z njo potencial novih začetkov lahko pričakujemo od torka. Mars bo želel prinesti več nemira in jeze ter rane zaradi tega, a če bomo budni, bomo znali zvoziti skozi nemirne situacije in jasno vedeli, kaj je za nas sprejemljivo in kaj ne.

