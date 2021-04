Teden v zvezdah

Vse do torka se bližamo polni luni, kar prinaša več čustvene energije in napetosti. Treba se bo soočati z realnostjo, posledicami preteklosti in iskati načine, kako ponovno izboljšati finančno področje. Polna luna aktivira Saturnovo opozicijo z našim slovenskim Jupitrom, tako da bo vedno več soočanja z realnostjo finančnih posledic krize, v kateri smo.



Vikend bo naporen, marsikdo lahko doživi šok, ki mu sledi strah. Luna v tehtnici bo že budila hrepenenja po ravnotežju, toda do njega bo težje priti, več bo negativnih misli, občutka osamljenosti. Če to povemo astrološko, bosta tako Venera kot Merkur najprej tvorila konjunkcijo z Uranom, nato pa opozicijo s Saturnom. 25. 4. bo strahu največ. Negativne novice in občutek osamljenosti nas bodo pritiskali navzdol. Isto nedeljo zvečer že lahko čutimo tudi potrebo po sodelovanju in povezovanju z ljudmi (Merkur konjunkcija Venera). Ponedeljek prinaša več pripravljenosti pogovoriti se, sodelovati, toda ker se bližamo polni luni, bo v zraku kljub temu tudi veliko napetosti.



Plutonova stacionarnost in njegov obrat bosta za marsikoga delovala kot temen plašč, ki pritiska navzdol. Ker je v karti polne lune v deseti hiši in kvadratu s koti, je ta pritisk s strani vladajočih.



MC karte polne lune se poveže s stelijem v biku, tako se bo iskalo pozitivne finančne rešitve, vendar se prek dispozitorja trigoni spremenijo v kvadrat, tako bodo finančne rešitve v teh dneh samo kratkotrajne, navidezne, posledice pa bodo še poslabšale situacijo. Če ne gledamo osebno, moramo tudi mi začeti razmišljati o varčevanju in načrtovanju financ.



Stelij v prvi hiši v biku v karti polne lune nakazuje potrebo po samostojnosti in stabilnosti, Luna v škorpijonu v opoziciji z vsem tem, da se vmeša nekdo iz tujine, kar prinaša družbeni pritisk in stvari poslabša. Zasebno bomo usklajevali svoje in partnerjeve finance.



Stelij v biku je v četrti hiši karte Slovenije, v kvadratu s Saturnom, kar prinaša kmetom skrbi zaradi vremena ali dodaten strošek države.



Po polni luni bo malo manj napetosti, toda že s 30. 4. se bo treba spet soočati z napetostmi, ki bodo vodile v občutek ujetosti in obremenjenosti.



Zdaj je čas, da se umirimo, ozemljimo, soočimo s finančno realnostjo in iščemo mirne rešitve. Premočan strah vodi v napačne odločitve, iščimo ravnotežje in zaupajmo v svojo moč preživetja. Pritiski med levico in desnico se bodo stopnjevali in vsem prinašali nemir. Vikend prinaša težje misli in osamljenost. Vse do torka bo veliko pritiska. Od srede do petka bo manj napetosti, nato sledi še zadnji udarec stresnega soočanja s težko realnostjo.

