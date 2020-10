Teden v zvezdah

Včeraj se je dogodil prvi krajec, v karti tega je stelij planetov v 12. hiši, tako da naznanja skrbi, povezane z bolnišnicami, domovi za ostarele, zavodi zaprtega tipa, govori o težkih stvareh, ki se nam dogajajo za hrbtom, hkrati pa veliko o strahu naroda. Kljub vsemu krajec obljublja občutek svobode, finančna slika še vedno ni slaba in podpora bo.



Vikend se nakazuje v lepih energijah. Merkur in Sonce prihajata v konjunkcijo in pokazalo se nam bo vse, kar se je nekaj časa skrivalo. Odprle se nam bodo oči in zmogli bomo videti in razumeti marsikaj. Omenjena konjunkcija bo eksaktna 25. 10., vpliv bomo čutili že danes, ko bo eksakten tudi trigon Venere in Saturna, kar ni ravno vesela energija, toda vseeno v finančnem pogledu nosi občutek varnosti, v odnosih pa bomo hvaležni za ljudi, ki so ob nas ne glede na probleme.



Tudi začetek tedna je nakazan v mirnih energijah, Lunino potovanje po ribah prinaša sprejemanje situacije take, kot je, in odprtost za to, kar se dogaja okrog nas. Taka umirjena energija prinaša med ljudi tudi več sprejemanja in razumevanja.



28. 10. se v tehtnico premakneta Venera in Merkur in prinašata več objektivnosti, prijetnejšo retoriko, boljše odnose. Merkur bo v tehtnici prišel tudi v kvadrat s Saturnom in prinesel strah, kar bomo čutili šele konec tedna, pred tem pa lahko malo zadihamo in se lepše povezujemo. Venera v tehtnici bo nosila nekaj več harmonije, toda na neki točki se bo tudi ona kregala s planeti v ovnu in kozorogu in postala nosilka sprememb. Bo pa nekoliko zmehčala ozračje.



V četrtek se bo dovršila inkonjunkcija Jupitra s severnim Luninim vozlom, kar nam lahko da nekaj več optimizma, čeprav lahko pretiravamo z njim ali stvari ne vidimo realno. Ideali bodo veliki, sposobnost doseči jih na ravni družbe pa še ne dovolj velika.



Proti koncu tedna se bomo bližali polni luni, v četrtek in petek nas lahko že malo trka. Dovršila se bo 31. 10. in nosila upornost, jezo in nemir ljudi, trmasto borbo. Če gledamo družbeno, so možni upori, glasno postavljanje v konflikt s predstavami vladajočih, slednji ostajajo nepremični in še vedno zelo močni, a zaradi Saturnovega kvadrata z Merkurjem v karti polne lune obremenjeni s sosedi, predvidevam, da z Italijani. Torej bodo na eni strani bili bitko z ljudstvom, na drugi pa v zunanji politiki.



Čaka nas nekaj blažjih in prijetnejših dni, da se spočijemo, povežemo, pomirimo. Tudi sredi tedna bo energija še znosna in ljudje prijazni, le proti vikendu nas prihajajoča lun'ca lahko še gunca in bremeni. Proti koncu tedna bo več napetosti.