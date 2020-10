Teden v zvezdah

Napetosti ne bodo kar popustile. Danes bo paralela Jupitra in Plutona, njen vpliv se čuti že nekaj časa in bo barval energijo prvih tednov meseca. Najbolj deluje na finančno področje, prinaša krizo, skrbi. Pritiska in duši navdih, optimizem, vero v pozitivno prihodnost. Stacionarni Pluton se danes z inkonjunkcijo veže na severni Lunin vozel in prinaša svetovno nekoliko napornejšo krizo, tako da bo vikend kljub potovanju Lune po mirnem biku družbeno še vedno naporen. Na zasebni ravni pa lahko najdemo mir v svojih varnih svetovih, ob dobri hrani in pijači.



V sredo bo Merkur tvoril prvo opozicijo z Uranom, klical, da na stvari pogledamo bolj sodobno, logično, drugače, vendar nas s preobiljem misli lahko dela tudi nevrotične, živčne.



Proti koncu tedna se bodo stopnjevale napetost, jeza, sovražnost, ki lahko meji na maščevalnost. Pri tem se moramo imeti pod nadzorom, ker lahko s svojo strupeno bojevitostjo rušimo konstruktivne odnose. V petek, 9. 10., se Mars znova sreča v kvadratu s Plutonom in nemira, sovraštva, napetosti bo v svetu več. Mars pomeni akcijo, borbo, ker je retrograden, se lahko borimo nekaj za nazaj, Pluton pa je vztrajnost, temačnost, karizmatičnost, vendar tudi nekompromisni in maščevalni del naše narave. V kvadratu lahko ustvarita precej destruktivno energijo, ki je lahko seksualno napadalna, maščevalna, nezavedna in temačna. Če jo poskusimo izkoristiti zavestno, se moramo fizično preobremeniti z intenzivno športno vadbo ali delom, naporom. Na duhovni in čustveni ravni bo soočanje s tem delom sebe izziv, saj bomo težje videli stvari, kot so, ohranjali mir. Najpomembneje je, da ne reagiramo spontano in podvomimo o svojem občutku ogroženosti, saj je najverjetneje ne bo toliko, kot je bomo čutili. Ker se kvadrat veže s poldrugima kvadratoma na Venero, bo ovirana harmonija. Zmanjšan bo občutek sreče in zadovoljstva. Večja bo verjetnost posilstev in drugih seksualnih zlorab.



Nič kaj prijetni vplivi niso pred nami. Ker smo nenehno postavljeni pred izzive soočanja s svojimi senčnimi deli, je pritisk tako velik, da nas sem ter tja odnese iz ravnotežja. Vikend bo družbeno naporen, kar lahko prinese pritisk tudi na zasebno raven. Proti koncu tedna bo več nesoglasji in bo naraščala energija maščevalnosti in jeze. Če vso to intenzivno energijo izkoristimo za delo, šport, strast, borbo, bomo s tem naredili najmanj škode. Naučiti se videti tudi te primitivne in reaktivne vidike naše narave je nujno, če želimo večjo osebnostno integriteto. Če je ne vidimo, je ne bomo znali spremeniti in usmerjati.