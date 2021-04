Teden v zvezdah

Torkov krajec še nekoliko podaljšuje dinamično energijo, ki smo jo čutili že v prejšnjem tednu, in nas potiska, da se dogovorimo, izborimo, naredimo. Toda vedno več planetov bo v mirnem biku in v petek bo tudi Mars zapustil dinamičnega dvojčka in vstopil v počasnega raka, tako se energija v drugi polovici tedna počasi umirja, upočasnjuje.



Vikend je videti še zelo dinamičen. 17. 4. se dovrši lotos dveh mentalnih planetov, kar da vedeti, da nas bo potreba po borbi za pravice, intelektualni svobodi potiskala k bolj odločni besedi in v akcijo za tisto, kar se nam zdi pošteno in prav. Energijo lahko izkoristimo za intelektualno delo, sploh če moramo narediti nekaj izvirnega, če s svojim intelektualnim delom orjemo ledino. Nas bo pa kljub temu ta energija potiskala tudi k športnim uspehom in v aktivnost. Zanimiva spoznanja in uvidi bodo prihajali zaradi konjunkcije Sonca in Merkurja (19. 4.), a ker se bo ta zgodila na zadnji stopinji, bosta vklopljeni tudi intuicija in sposobnost videti v prihodnost.



Prehod Merkurja, potem pa še Sonca v bika 19. 4. nakazuje postopno umirjanje ljudi in več pozornosti na to, kako priti do stabilnosti in varnosti, izboljšati finančno situacijo.



Mars se bo pomikal po zadnjih stopinjah dvojčka. Nekaj aktivnosti lahko pričakujemo v bližini torka, ker bo takrat koten v karti luninega krajca, potem pa njegova moč in s tem naša delavnost, zagnanost, borbenost počasi pojenjajo. Mars vstopi v raka 23. 4. in prinaša obdobje, ko se nam ne bo več toliko ljubilo, ko bomo ljudem preveč dopuščali, skrivali jezo in jo stresali na ljudi, ki nimajo nič z njo.



Pasivna agresija, občutek, da je družinsko življenje bojišče, da ni varno, temeljna počasnost so spremljevalci te kombinacije. Ker je Mars še vedno OOB, njegov položaj v raku ni prijeten, ker pomeni, da lahko nekdo zahrbtno znese svojo agresijo nad šibkimi, da bo več družinskih dram, o katerih ne maramo brati.



Venera bo od hitrih planetov prva v biku in se približuje Uranu. Zaradi nje bomo iskali stabilnost in varnost, a nam bo nekaj nepričakovano močno streslo življenje. Po tem stresu sledita žalost in občutek zapuščenosti do 25. 4. Zdržimo, prenesimo, ne bo trajalo večno.



Po zelo živahnem vikendu, ko se nam lahko marsikaj zjasni in veliko razumemo, se bo energija postopoma spreminjala. Vedno manj bo borbenosti in več iskanja stabilnosti in treznosti. Nekaj aktivnosti in dinamičnosti lahko čutimo v torek, nato pa se energija res umirja. Proti koncu tedna nas bo nekaj močno streslo, pretreslo, šokiralo in užalostilo, toda kar pogumno dalje, vpliv bo kratkotrajen.

