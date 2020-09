Teden v zvezdah

Luna raste vse do četrtka (1. 10.) zvečer, ko doseže polnost. Kot že veste, je to čas akcije, dela, ustvarjanja, potiskanja projektov k cilju. Energijsko je to tudi najbolj nabito obdobje, ko nas energija Lune sili v akcijo, samorealizacijo.



Vikend je videti prijeten. Ker je Luna konec tedna v vodnarju, je več verjetnosti, da bo veter razpihal oblake in bo več jasnosti. Venerina vez na Lunina vozla v nedeljo (27. 9.) naznanja, da bo lažje ustvariti harmonijo, lepe odnose, več bo priložnosti za nove ljubezni, ustvarjalnost, veselje, zabavo. Ker iz harmoničnih aspektov z vozli potuje v trigon z Marsom, je verjetnost za strast, ustvarjalnost, novo ljubezen še večja. Merkurjev prehod v škorpijona kaže, da bomo intelektualno bolj usmerjeni v raziskovanje, odkrivanje ozadja, v duševno in skrito.



Prvi dnevi tedna ne bodo najlažji. Čeprav ponedeljek, 28. 9., še lahko vibrira z energijo Venerinega trigona z Marsom, ki prinaša ljubezen, ustvarjalnost, strast in radost, bo v torek, 29. 9., eksakten drugi Marsov kvadrat na Saturn, ki lahko s svojo težo in ujetostjo požre radost trigona. Rastoči kvadrat dveh malefikov prinaša ovire, trenja, frustracije in jezo. Nepotrpežljivi Mars, čeprav je v svojem znamenju, ne more narediti nič, da bi bila situacija drugačna. Lahko se zabija in napada Saturn, sistem, a ne more ničesar spremeniti. Saturn je v znamenju, v katerem je Mars na višini, tako ga lahko z nekaj modrosti pomiri, stopi kak korak v njegovo smer in s tem zmanjša razkol med dvema skrajnima načinoma soočanja z življenjskimi problemi. Toda vprašanje je, koliko bo Mars dovzeten za to, saj je v znamenju, v katerem je Saturn na dnu, in nima pravega spoštovanja do tega, s tem pa ostajamo ujeti v situaciji, ki je ni mogoče rešiti.



V četrtek, 1. 10., polna luna v ovnu prinaša drznost. Karta polne lune nakazuje možnost modrih družbenih dogovorov in usklajevanj. Spodbuja možnost, da se ljudje združimo za nekaj, a tudi čustvene odzive avtoritet, ki jim ne bodo najbolj v ponos. Tako pri nas kot v svetu se bo začelo govoriti o zdravilu za virus. V petek, 2. 10., vstopi Venera v devico in potreba po zabavi in veselju bo za nekaj časa izginila, nadomestila jo bosta delo in uslužnost.



Čez vikend se odklopite, prepustite se veselju, radosti, kreativnosti, ljubezni, nato pa pojdite previdno in počasi skozi omejitve. Lahko se zdi, da smo vedno bolj ujetniki in brez svobode, toda to obdobje bo prehodno, zato ne pritiskajmo premočno za spremembe, ker ni pravi čas zanje.