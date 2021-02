Teden v zvezdah

Polna luna, 27. 2., sprva prinaša pritisk vladajočih, močan potisk v določeno smer gibanja, v konkretno delovanje. Hkrati pa je harmonično vezana na Uran in je znak osvoboditve, sproščanja omejitev. Harmonična vez Jupitra z osjo Luninih vozlov nakazuje spravo, povezovanje, konstruktivne pogovore in dogovore.



V torek, 2. 3., pa se z osjo luninih vozlov lepo poveže Merkur, kar je dodaten znak za harmonijo, dogovor, pogovor in usklajevanje nasprotij. Tendenca se nadaljuje vse do 5. 3.



V sredo, 3. 3., se Venera s sekstilom veže na Uran in prinaša prijetne energije pomladne vznemirjenosti, kreativnega navdiha, večjo potrebo po zanimivih odnosih. Čas bo za igro in spontanost.



Do četrtka, 4. 3., bo nekoliko manj fizične energije in borbenosti, saj se bo Mars potepal po koncu bika, kjer se res ne počuti dobro, zato smo lahko prave lenobe in uživači ter bo v vsak fizični podvig treba vložiti veliko več volje kot običajno. Četrtkov prehod Marsa v dvojčka pa prinaša veliko prožnejšo, bolj dinamično in gibko energijo. Težje bo biti na miru kot v akciji. Ves čas Marsovega potovanja po dvojčkih nas bo v šport in delo potiskala nemirna energija, okrepljene bodo ročne spretnosti, hitreje bomo sukali jezik in tipkali po tipkovnici, preprosto moralo se nam bo dogajati. Marsova harmonija s Saturnom in Jupitrom bo samo dodaten pozitiven potisk k temu, da privedemo vse dejavnosti do cilja. Mars bo v dvojčkih vse do 24. 4.



Nato nas čaka še petkova tretja Merkurjeva konjunkcija z Jupitrom, ki je znanilka pozitivnih novic, in združitev vladarjev južnega in severnega Luninega vozla, znak združitve nasprotij, nasprotnih mnenj, povezovanje za skupni boljši svet. Konjunkcija vozlov pa je vedno tudi pomemben dušni trenutek, ki obljublja priložnost za preseganje notranjih nasprotij, dvojnosti, rojstvo celovitosti, enosti.



V petek, 5. 3., bo Sonce tvorilo kvadrat z osjo luninih vozlov, kar prinaša nekaj neravnotežja pri vodenju tako družbeno kot osebno. Čutimo, da so vodje preveč oblastni ali obratno – se sami znajdemo v vodstveni situaciji, ki je ne obvladamo najbolje in nas meče iz ravnotežja.



Čaka nas prijeten teden. Vikend bo zaradi polne lune bolj energičen, a spodbujeni bomo v akcijo, delovanje, postavljanje stvari na svoje mesto v zunanjem in notranjem svetu. Ves teden se bomo znali povezovati, veliko idej se bo rojevalo v pogovorih, v duhovnem pogledu je veliko možnosti za dvig na višjo raven. V ponedeljek, torek in sredo znamo biti počasnejši, lenobno uživaški, že s četrtkom bo več fizične, a tudi nervozne energije in volje za delo, gibanje, akcijo.

Komentarji: