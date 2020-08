Teden v zvezdah

Vse do srede, 19. 8., bo Luna padajoča, tako je čas za zaključevanje v preteklosti začetih projektov, počitek, pogled vase in pripravo na nov ciklus. V tem času lahko domislimo, načrtujemo nove začetke, toda nikar ne hitimo in počakajmo, že v sredo dopoldne prihaja zelena luč za nove začetke. Kljub padajoči luni nam energije do srede ne bo manjkalo, saj se bo harmonično povezalo kar nekaj elementov in nas spodbujalo, da smo aktivni tudi v dneh pred mlajem. Po sredi prihaja energija, ki nas kliče k sodelovanju in povezovanju. Od četrtka bomo manj egoistični, načrtni, praktični in logični.



Vikend se kaže v prijetnih barvah. Luna v svojem znamenju obljublja, da bomo imeli več občutka za svoja in tuja čustva, mirnejši in sprejemajoči bomo. Sobota bo polna ljubezni, razumevanja, radosti. Le v nedeljo zvečer je treba paziti na premočne reakcije. Sončev trigon na Mars se bo dovršil v nedeljo, 16. 8., in marsikomu prinesel več energije, zmage, zadovoljstvo, povezujemo ga tudi z vročino. Ta trigon nam lahko da moč, da si na zdrav način izborimo, kar vemo, da nam pripada.



V ponedeljek, 17. 8., se Merkur poveže z omenjenim trigonom, tako bo več strasti v razmišljanju in dojemanju. Marsikaj se lahko zjasni, hkrati pa bomo hitreje našli moč za pomembne odločitve in priprave na nov začetek. Pozitivna klima se bo nadaljevala v torek, 18. 8., saj nam bo spodbudna vez Merkurja na vozle omogočala boljše sporazumevanje. Venerin sekstil na Uran lahko prinese nove načine zaslužka, novo veselje in ljubezen.



V sredo, 19. 8., bo že zjutraj mlaj s spodbudno energijo, ki nas kliče k preobrazbi, sodelovanju in povezovanju za skupno dobro. Ker je točka mlaja v inkonjunkciji s Saturnom, vladarjem 6. hiše, bo kljub temu pritisk na zdravje in zdravstveni sistem. V sredo se tudi Sonce veže na Lunina vozla in sporoča, da ljudje potrebujejo svetlo točko, močno, a pozitivno naravnano osebo, ki jih lahko vodi iz težav. Težko se nas bo držalo pokorne s strahovi in pritiski, ogenj nakazuje moč in samosvojost, da živimo pozitivno ne glede na kar koli.



V četrtek, 20. 8., se Merkur premakne v devico, kjer bo zelo močan, vedno več bo objektivnega pogleda na svet. Izkoristimo njegovo kratko potovanje po devici za študiranje, opravljanje izpitov, načrtovanje in drugo intelektualno delo. S takim Merkurjem se je težko motiti, stvari vidimo bolj natančno in si jih tudi bolje zapolnimo.



V zraku bo veliko tekmovalnosti, moči, odločnosti. V tem času se lahko zaljubimo, dosežemo uspeh, navdušimo druge s svojimi idejami.