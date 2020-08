Teden v zvezdah

Luna je padajoča in v torek (11. 8.) tvori zadnji krajec, zato je čas primeren za zrel pristop k projektom, začetim v preteklosti, hkrati pa je veliko možnosti, da jih izboljšamo in porinemo k dovršitvi. Kljub zrelemu delu svojega ciklusa se v tem obdobju Luna premika po pomladnih znamenjih, tako bo v nas več mladostne, naivne in neposredne energije.



Vikend z Luno v ovnu naznanja precej dinamičen čas, nujno bo, da najdemo način, kako presežek energije konstruktivno uporabimo. Če ga ne bomo, so možne napetosti, agresija in maščevalnost, še najbolj v nedeljo.



V ponedeljek (10. 8.) se zavoljo fiksnega kvadrata Merkurja in Urana obeta več trme in svojeglavosti, previdni moramo biti na cesti. Po navadi tak kvadrat ne ogroža življenja, prinaša pa več udrte pločevine. Kljub vsemu pa spodbuja tudi iskanje novih načinov reševanja problemov.



Četrtek (13. 8.) je astrološko nakazan kot naporen, seveda pa bomo pritiske čutili že dan, dva ali celo več prej. Marsov kvadrat na Pluton nakazuje jezo, nepotrpežljivost, maščevalnost in napadalnost. Idealno je te energije sprostiti z napornim fizičnim delom ali z maratonskimi športnimi napori. Sprošča se lahko tudi s spolnostjo, vendar je potrebna previdnost, saj je to energija, ko nam stvari zaradi preveč strasti lahko tudi pobegnejo iz rok. Če se ne bomo zavedali svoje surovosti, nas lahko presenetijo lastni ali tuji izpadi. Če se jih bomo bolj zavedali, jih bomo laže zavestno sproščali in jih uporabili kot energijo za delo in šport ali podporo duhovni rasti in razvijanju sočutja. V četrtek se bo dovršila tudi paralela Jupitra in Plutona, ki barva našo realnost kar nekaj časa. Po eni strani nosi krizo obstoječi finančni realnosti, po drugi pa prinaša možnost za transformacijo ekonomije in nove načine služenja in materialnega razvoja.



Hiter, ožarjen, nato še ožgan Merkur v levu govori, da bomo v tem obdobju razmišljali na poseben, svoj način, ne nujno logičen, vsekakor pa bomo bolj izvirni in ustvarjalni ter najbolj od vsega odločni. Nekoliko negotova Venera v raku bo iskala varnost in mi bomo z njo prisegali le na tiste odnose, v katerih smo sprejeti, varni in ljubljeni. Vroče Sonce nam daje moč in voljo, da življenje zajemamo z veliko žlico, njegova aplikacija v trigon z Marsom pa kaže, da bo vreme toplo in bo veliko volje, drznosti in odločnosti.



Paziti se moramo lastne hitrosti. Maščevalnost, brutalnost in jeza so energije, ki nas bodo uničevale. Čeprav nam lahko dajo občutek moči, se bodo na koncu obrnile proti nam, zato se jih zavedajmo in ravnajmo previdno.