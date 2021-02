Teden v zvezdah

Luna raste, več je energije in vrača se občutek, da je življenje tudi lepo in da so zanimive in prijetne priložnosti okrog nas. Občutek, da ne bo večno tako, da se bodo stvari spremenile. Držimo se tega občutka in se ne pustimo zlomiti. Zaupajmo v boljše čase in se pokličimo, nasmejmo, pojdimo na sprehod.



Toda ker sta oba dispozitorja stelija v vodnarju med seboj v sporu, ki bo eksakten 17. 2., bo kljub vsemu ves teden tudi velik pritisk v družbene spremembe. Uran in Kronos sta stara sovražnika, ki sta bila bitke med seboj, eden bi imel red, drugi pa svobodo, in ne znata najti ravnotežja. Njun pritisk doživljamo kot družbeni nemir, nezadovoljstvo z obstoječim redom in željo prelomiti z omejitvami.



Vikend z Luno v ribah prinaša mirno energijo. Merkurjeva konjunkcija z Venero, ki se bo dovršila danes, prinaša prikupno komunikacijo, družabne veščine in prijetne odnose. Merkurjeva konjunkcija z Jupitrom jutri ravno tako obljublja veliko pogovorov, pozitivne novice in misli, konstruktivno povezovanje. Isti dan Marsov sekstil z Neptunom obljublja boljšo zdravstveno sliko in spodbudno dejavnost, vezano na zdravje, povečana bo volja do ustvarjanja.



Začetek tedna je nakazan v prijetnih energijah, znali se bomo povezovati, saj se Venera lepo poveže z Luninima vozloma. Sreda bo družbeno naporen dan. Saturn in Uran se končno srečata v kvadrat, in čeprav smo ga čutili večji del januarja in februarja, bo 17. 2. eksakten in s tem tudi najmočnejši. Možni so upori, želja rušiti sistem in močan konflikt med drugače mislečimi; prinaša tudi večjo verjetnost potresov v svetu in nevarnost letalskih nezgod.



V četrtek, 18. 2., Sonce vstopi v ribi in vsaj malo razbremeni nemir stelija v vodnarju, tako bomo bolj prilagodljivi in sprejeli, da življenje teče po svoje, ne nujno vedno v skladu z našimi željami.



V petek, 19. 2., bo zadnji krajec. Tudi v karti tega je poudarjena peta hiša in se kaže pritisk v spremembe, vezane na otroke, mladostnike, gostinstvo, umetnost in šport. Venera in Mars se tudi že zelo približujeta v kvadrat, tako bo spet nekaj več drame in napetosti v odnosih.



Čaka nas torej nekoliko bolj harmoničen in umirjen vikend, ko se bomo znali povezovati v harmonijo. Tudi v ponedeljek in torek znamo še ohraniti pozitivno naravnanost in več razumevanja. Toda v sredo bodo prišle na plan težke družbene zgodbe, ki nas lahko močno zatresejo, razdvajajo in pritiskajo na nas. Proti koncu tedna je treba paziti v odnosih, več bo nemira, trme in manj potrpljenja. Nabrano strast raje kot za jezo uporabimo za ustvarjanje.

