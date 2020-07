Teden v zvezdah

Vikend je lahko zaradi Sončevega trigona na Neptun in obrata Merkurja dokaj spodbuden. Prinaša nekaj več prepuščanja življenju, sposobnost vsaj malo tudi odklopiti od strahov in uživati. Zavestno zadihajmo, saj bo že zadnji krajec v noči na ponedeljek (13. 7.) prinesel soočanje z družbenimi omejitvami.



Lunacija v ozkem kvadratu z Jupitrom naznanja premočne dramatične reakcije, ki niso usklajene z realnostjo, ascendent v biku, harmonično povezan s kotnim Jupitrom, pa, da če se potrudimo, delamo, nam prihajajoči dnevi v finančnem pogledu prinašajo razvoj.



Sledile bodo Sončeve opozicije in s tem veliko usklajevanja. Stvari ne bomo mogli izpeljati po svoji volji in se bo treba prilagajati in sprejemati omejitve. Sončeva opozicija na Jupiter daje vedeti, da si bomo marsikaj želeli, a se bo treba soočiti s tem, da v tem trenutku ni izvedljivo.



Pogosto taki aspekti nosijo razočaranje, previsoke cilje, velikopoteznost avtoritete, ki ni najbolj koristna. Poleg omenjene opozicije se v torek (14. 7.) zgodi tudi konjunkcija Marsa in Kirona, kar pomeni, da agresija nosi rane, da naša obramba ni uravnotežena, najverjetneje deluje premočno. V sredo (15. 7.) se Sonce z opozicijo veže tudi na Pluton, kar prinaša naporno avtoriteto, prisilo volje nad nekom.



Svetloba in tema sta med seboj v boju za premoč. Tisti, ki naj bi nam bili v ponos, zgled, vodje, pa vse to počnejo tako, da si drugega podredijo, zmanipulirajo, nadvladajo. Tudi pri sebi opazujmo, kako vodimo oziroma dosegamo cilje. Z opozicijo lahko potiskamo tudi sebe, ne le druge, z nekoliko premočno silo. V odnosih z avtoriteto, očetom bodo trenja in pritiski. Svojo voljo bo treba uskladiti z močjo in voljo drugih.



V četrtek (16. 7.) bo Saturn v inkonjunkciji s severnim Luninim vozlom, kar naznanja družbeno več strahu, množično bomo ujeti v omejitve, paniko. Imeli bomo občutek stresa in frustracije, ker ne moremo delovati svobodno in spontano, kot bi si želeli. Sonce iz opozicije s Plutonom počasi potuje v opozicijo s Saturnom, kar pomeni, da bomo nekaj časa ujeti v nekoliko temnejše energije, ki bodo ovirale spontanost, svobodo, svetlobo in kreativnost. Toda hkrati se ravno skozi zunanje omejitve rojeva tudi nova zrelost, dojemanje, da se svetlobo vidi šele v temi in da je ravno v notranji moči soočanja z ovirami zrelost.



Glavna tema obdobja so omejitve, stvari ne bodo tekle po naše, treba se bo soočati z zunanjimi omejitvami in se naučiti prilagajati. Omejitve in strahovi nas lahko prevzamejo, lahko pa se prilagodimo in izkoristimo obdobje v okvirih, ki so nam dani.