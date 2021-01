teden v zvezdah

Seveda se ne bo vse pomirilo čez noč, toda od tu ni več videti skrajnih stopnjevanj zdravstvenih težav pri nas. Vsak dan bo manj kaosa in zmede in se bo začelo jasniti. Merkurjeva pot nazaj se ne kaže kot ponovitev problema ali zmede, ampak kot sposobnost ponovnega premisleka, za kaj je šlo v teh norih časih.



Danes bo čutiti več optimizma, novo upanje, pojav osebe, ki prinaša več upanja za prihodnost, saj se Sonce sreča z Jupitrom v vodnarju. Ker Sonce iz konjunkcije z Jupitrom potuje v kvadrat z Marsom do ponedeljka, 1. februarja, se zna vreme otopliti, več bo energije, volje in borbenosti, a bo treba trmasto voljo in energijo modro skanalizirati v delo, akcijo, ker se drugače lahko spremeni v jezo, nemir, odpor avtoriteti in nesmiselno merjenje moči. Ker bo aspekt povezan z zadnjim krajcem (4. 2.), se lahko ta vpliv vročekrvnosti, bojevitosti, tudi napadalnosti ohrani ves teden.

Merkur je čez vikend stacionaren, in ker je Luna v Merkurjevem znamenju, bo življenje obstalo, prihajajo zamude, lahko pa se tudi zjasni nekaj, kar ni bilo vidno. Predvsem izkoristimo vikend za sprehod v naravi, odklop, če je mogoče, odložimo večje odločitve, dovolimo si razmišljanje, premlevanje, zapisujmo svoja spoznanja. Stacionarni Merkur je spodbuden za meditacijo, duhovno delo, saj nam omogoča tišino misli, do katere drugače težje pridemo. Jutri se Merkur začne premikati, toda nazaj, vrača se k tistemu, kar je že predelal. Tako se bomo tudi mi vračali tako intelektualno kot konkretno – še najbolj ljudje s poudarjeno devico in dvojčki. Ne upirajmo se obratu nazaj, ampak ga izkoristimo, da naredimo tisto, kar nas dolgo čaka in je nujno opraviti. Podaljšana pot Merkurja po vodnarju nam bo omogočila situacijo videti bolj jasno in se zdravo in konstruktivno povezovati za skupne interese.



Venera vstopi v ponedeljek v vodnarja in se pridruži druščini v njem. Po novem bomo veselje iskali v unikatnih idejah, povezovanju s podobno mislečimi, prijatelji, zaradi konjunkcij in kvadratov bo prinesla bogato družbeno življenje. Če to pomeni bogato življenje na družabnih medijih, tudi prav.



Čaka nas torej postopno izboljšanje zdravstvene slike in veliko družabnega dogajanja ali vsaj pripravljanja nanj. Na tak ali drugačen način se bomo ljudje vedno več povezovali in se vedno bolj zavedali moči množice in dejstva, da smo del skupne človeške družine. Retrogradni Merkur bo zahteval od nas obrat nazaj, da ponovno premislimo svoje pretekle ideje in izmed njih izberemo le tiste, ki bo tudi izvedljive, prave, resnične, smiselne.

